El rol protagónico de la familia de Tyler Robinson en su captura tras ser acusado de matar a Charlie Kirk

El jueves por la noche, alrededor de las 22 horas, el joven fue detenido. Vestía la misma ropa que habían registrado las cámaras de seguridad de la Universidad del Valle de Utah, escenario del ataque mortal a Kirk ocurrido dos días antes.

Tyler Robinson

Los investigadores detallaron elementos macabros que estremecen: un rifle cubierto con una toalla, proyectiles con inscripciones provocadoras y violentas —como “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!” y “Oh, bella ciao”— que parecían formar parte de un guion de thriller político.

Familiares y conocidos describieron a Tyler como alguien que había cambiado en los últimos años, volviéndose “más político”.

Incluso durante una cena mencionó su rechazo hacia Kirk y la visita del activista a la universidad. Mensajes filtrados de Discord muestran que planificaba cuidadosamente sus movimientos: llevar el arma, esconderla en un arbusto y cambiarse de ropa para despistar a las autoridades. Cada paso registrado coincidía con la reconstrucción de los investigadores, revelando un plan meticuloso que terminó con su captura.