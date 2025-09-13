La viuda de Charlie Kirk rompió el silencio: "Grito de guerra"
Erika Kirk dio una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre el crimen, agradeció a Donald Trump y advirtió al asesino.
Como un grito de guerra. La mujer del activista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió continuar con el legado de su marido, y ha lanzado una advertencia a los involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo".
"El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", alertó Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.
"Todos deberían saber esto: si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen idea", agregó.
Parada al costado de la silla vacía de Kirk, en un canal de streaming de la organización de su marido Turning Point USA que promueve ideas conservadoras entre los más jóvenes, Erika Kirk se refirió al asesinato de su esposo.
"Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios", sostuvo, en un discurso en el que destacó el valor de la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos como los pilares fundamentales de su marido.
La viuda de Charlie Kirk también se dirigió directamente hacia el asesino, a quien le advirtió: “No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.
En la noche del jueves, el FBI detuvo a un presunto autor del crimen: Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía.
Los familiares afirmaron que Robinson les había dicho antes del tiroteo que Kirk iría a un campus universitario en Utah y que el activista “estaba lleno de odio”. En un mensaje, el joven señaló que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de agentes que entrevistaron a un compañero de Robinson.
La historia de amor de Erika y Charlie Kirk
El vínculo comenzó con una coincidencia en un bar de Nueva York y continuó hasta llegar al matrimonio celebrado en Arizona. No solo estuvo marcado por la fe y la política, sino también por un profundo compromiso familiar que ambos defendieron en público y en privado.
Según relató el propio activista en un video de Turning Poin USA,ambos se conocieron en 2018. La escena se transformó rápidamente en una conversación extensa que se asemejó más a una evaluación mutua que a una cita casual.“La conocí y tuvimos una cena muy larga, que fue muy cercana a casi una entrevista”, recordó en junio de 2024.
La relación se consolidó en los años siguientes y, en diciembre de 2020, Kirk le propuso matrimonio a Erika, mientras que en mayo de 2021 celebraron su boda en Arizona. La ceremonia fue íntima y sencilla, sin damas de honor ni padrinos.
Luego, la familia creció con la llegada de dos hijos. En agosto de 2022 nació una niña, mientras que en mayo de 2024 llegó un varón. Sin embargo, ambos tomaron la determinación de proteger la intimidad de sus pequeños. Según explicó el propio Kirk en Instagram, eligieron no publicar los nombres ni mostrar los rostros. “En un mundo donde todo se pone en redes sociales, nosotros decidimos mantener la cosa en privado”, comentó.
