La viuda de Charlie Kirk rompió el silencio: "Grito de guerra"

La viuda de Charlie Kirk también se dirigió directamente hacia el asesino, a quien le advirtió: “No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

En la noche del jueves, el FBI detuvo a un presunto autor del crimen: Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía.

Los familiares afirmaron que Robinson les había dicho antes del tiroteo que Kirk iría a un campus universitario en Utah y que el activista “estaba lleno de odio”. En un mensaje, el joven señaló que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de agentes que entrevistaron a un compañero de Robinson.

La historia de amor de Erika y Charlie Kirk

El vínculo comenzó con una coincidencia en un bar de Nueva York y continuó hasta llegar al matrimonio celebrado en Arizona. No solo estuvo marcado por la fe y la política, sino también por un profundo compromiso familiar que ambos defendieron en público y en privado.

Según relató el propio activista en un video de Turning Poin USA,ambos se conocieron en 2018. La escena se transformó rápidamente en una conversación extensa que se asemejó más a una evaluación mutua que a una cita casual.“La conocí y tuvimos una cena muy larga, que fue muy cercana a casi una entrevista”, recordó en junio de 2024.

La relación se consolidó en los años siguientes y, en diciembre de 2020, Kirk le propuso matrimonio a Erika, mientras que en mayo de 2021 celebraron su boda en Arizona. La ceremonia fue íntima y sencilla, sin damas de honor ni padrinos.

Luego, la familia creció con la llegada de dos hijos. En agosto de 2022 nació una niña, mientras que en mayo de 2024 llegó un varón. Sin embargo, ambos tomaron la determinación de proteger la intimidad de sus pequeños. Según explicó el propio Kirk en Instagram, eligieron no publicar los nombres ni mostrar los rostros. “En un mundo donde todo se pone en redes sociales, nosotros decidimos mantener la cosa en privado”, comentó.