El conmovedor video de la viuda de Charlie Kirk despidiendo al activista entre lágrimas: "Te extraño tanto"
Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado esta semana, publicó una serie de imágenes del sepelio de su marido, donde se la ve sumamente angustiada.
Erika Kirk, viuda del asesinado Charlie Kirk, generó una avalancha de solidaridad global al publicar imágenes conmovedoras del sepelio de su esposo, que documentan la despedida del activista conservador por parte de sus familiares más directos.
Con fotos íntimas de la ceremonia de despedida del hombre asesinado el 10 de septiembre último, la mujer no solo honró la memoria de su esposo, sino que también transmitió un fuerte mensaje que recorre el mundo.
Erika prometió continuar con el legado de su esposo muerto, al tiempo que lanzó una advertencia: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo".
"El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", afirmó.
De pie al costado de la silla vacía de Kirk, en un canal de streaming de la organización de su marido, Turning Point USA, que promueve ideas conservadoras entre los más jóvenes, Erika Kirk dijo que “mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios".
Al mismo tiempo destacó el valor de la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos como los pilares fundamentales de las ideas de Charlie.
“No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, dijo dirigiéndose a la silla que su esposo dejó vacía tras se asesinado de un disparo por Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía.
El video de la despedida de Erika a Charlie Kirk: "Te amo, te amo, te extraño tanto"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario