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Dónde está Flávio Bolsonaro EN VIVO tras su fuga: el asilo en Estados Unidos y la pista en Misiones de C5N
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El paradero de Flávio Bolsonaro es un enigma tras su fuga de la Justicia de Brasil. Crece la fuerte versión de un cruce clandestino por Misiones hacia EE.UU.
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El despegue del avión en Puerto Iguazú
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Cómo es el avión LV-JQW en el que viajaría Flávio Bolsonaro a Estados Unidos en su presunta fuga por Argentina
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Pablo Duggan anuncia que Flávio Bolsonaro estaría en Argentina
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El coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro admitió desconcierto por la fuga
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Una camioneta con patente brasileña ingresa al aeropuerto de Puerto Iguazú
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"¡Combi blanca!": aseguran que Flávio Bolsonaro ingresó al aeropuerto de Puerto Iguazú
Acorralado por la Justicia y tras la retención de sus pasaportes, el paradero de Flávio Bolsonaro se convirtió en un verdadero escándalo internacional. El senador abandonó su país bajo un total hermetismo, desatando dos fuertes hipótesis sobre su fuga: un vuelo directo a Estados Unidos o una escapada por Argentina.
Las versiones sobre la fuga de Flávio Bolsonaro: de Florida a Misiones
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- El asilo en Estados Unidos: Medios internacionales indicaron que el legislador arribó al estado de Florida para reunirse con su hermano Eduardo. El Departamento de Estado confirmó que expedirá visados para el dirigente y su entorno familiar.
- La pista en Argentina: El periodista Pablo Duggan reveló en C5N que el senador habría ingresado de forma clandestina a la provincia de Misiones a bordo de una combi desde Foz de Iguazú, para luego tomar un vuelo privado rumbo a Norteamérica.
- Cerco judicial en Brasil: La huida ocurre en medio de una intensa presión legal. El juez Alexandre de Moraes había ordenado anular sus pasaportes ante las investigaciones por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular de su campaña.
- Postura oficial: Mientras en Brasilia nadie volvió a verlo públicamente, el Ministerio de Seguridad argentino negó tener un registro formal de su paso por las fronteras, alimentando el misterio sobre sus últimos movimientos.
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