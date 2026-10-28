Cómo es el avión LV-JQW en el que viajaría Flávio Bolsonaro a Estados Unidos en su presunta fuga por Argentina

Mientras en Brasilia su paradero se convirtió en un escándalo y nadie volvió a verlo en público, el Ministerio de Seguridad argentino negó tener un registro formal de su paso por las fronteras migratorias. Esta postura oficial termina alimentando el misterio y refuerza la pista de un egreso del país por vía aérea privada tras un ingreso totalmente irregular.