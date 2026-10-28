Cómo es el avión LV-JQW en el que viajaría Flávio Bolsonaro a Estados Unidos en su presunta fuga por Argentina
Flávio Bolsonaro utilizaría un jet privado que partió desde Puerto Iguazú tras cruzar la frontera de forma clandestina. Las características de la aeronave.
Flávio Bolsonaro habría abandonado Sudamérica rumbo a Estados Unidos a bordo de un jet ejecutivo Gulfstream G400, identificado con la matrícula argentina LV-JQW. La utilización de esta aeronave cobra fuerza tras investigaciones que lo ubican cruzando la frontera hacia la provincia de Misiones de manera clandestina para evadir a la Justicia.
Los detalles del avión LV-JQW y el vuelo clave en Misiones
De acuerdo a los registros aeronáuticos oficiales, la aeronave señalada en el presunto escape es un modelo Gulfstream G400 (número de serie 1524), operado por la empresa Baires Fly S.A. en la Argentina desde septiembre de 2020.
El historial de rastreo satelital de la plataforma FlightAware detalla los últimos movimientos del avión que coinciden temporalmente con las denuncias sobre la fuga:
- Aterrizaje en Misiones: el jet LV-JQW partió el lunes 26 de octubre de 2026 a las 22:14 desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú (IGR) a las 23:42 horas.
- La conexión en la Triple Frontera: según reveló el periodista Pablo Duggan en la pantalla de C5N, la principal hipótesis indica que el senador ingresó a Misiones oculto en una combi desde Foz de Iguazú (Brasil), para luego abordar este vuelo privado y eludir los controles tradicionales.
- Destino final: los reportes internacionales señalan que el legislador se dirige al estado de Florida para reunirse con su hermano Eduardo. El Departamento de Estado norteamericano ya confirmó que expedirá los visados correspondientes para el dirigente y su familia.
El cerco judicial en Brasil y el hermetismo en Argentina
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La precipitada huida internacional se produce en el marco de una asfixiante presión legal. Días atrás, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, había ordenado la anulación y retención de los pasaportes de Flávio Bolsonaro debido a las investigaciones en curso por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular durante su campaña.
Mientras en Brasilia su paradero se convirtió en un escándalo y nadie volvió a verlo en público, el Ministerio de Seguridad argentino negó tener un registro formal de su paso por las fronteras migratorias. Esta postura oficial termina alimentando el misterio y refuerza la pista de un egreso del país por vía aérea privada tras un ingreso totalmente irregular.
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