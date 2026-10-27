Dónde está Flávio Bolsonaro: las dos fuertes versiones sobre su fuga de Brasil

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos", confirmó un vocero de la cartera diplomática a las agencias internacionales Reuters, AP, AFPyEFE.

En sintonía con esta versión, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Marcon, publicó un video en el que aseguró que el dirigente "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos", comparando su salida con la de referentes opositores de la región y ratificando que continuará ejerciendo la conducción política del espacio desde el exterior.

La pista argentina: el ingreso de Flávio Bolsonaro en combi por Misiones denunciado en C5N

En contraposición al relato de una salida aérea directa o institucional desde Brasilia, este martes por la noche se sumó una impactante hipótesis revelada en la televisión argentina. Durante la emisión del programa Duro de Domar por C5N, el periodista Pablo Duggan afirmó que Flávio Bolsonaro cruzó de manera clandestina la frontera hacia la Argentina.

Según detalló Duggan, el senador opositor habría ingresado a la provincia de Misiones a bordo de una combi que cruzó desde Foz de Iguazú hacia la ciudad de Puerto Iguazú, sorteando los controles o valiéndose del paso limítrofe para abordar desde allí un vuelo chárter o privado con destino final a los Estados Unidos.

Esta revelación coincide con los reportes de allegados a la campaña citados bajo anonimato por el diario Folha, quienes indicaron que el plan de fuga por la frontera terrestre argentina fue minuciosamente orquestado por el equipo jurídico del senador para eludir la retención de sus documentos dispuesta por el Supremo Tribunal Federal.

A pesar de los trascendidos, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación negaron oficialmente un registro formal de ingreso del legislador a los pasos fronterizos de Misiones, mientras que los periodistas apostados frente a su residencia en Brasilia confirmaron que el excandidato no volvió a mostrarse públicamente en su país.