Dónde está Flávio Bolsonaro: las dos fuertes versiones sobre su fuga de Brasil
El paradero del ultraderechista, acorralado por la Justicia de Brasil, es una incógnita y desató un escándalo internacional que puede sacudir a la Argentina.
Luego de la ajustada derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva y bajo una intensa presión judicial, la localización de Flávio Bolsonaro se convirtió en un enigma geopolítico atravesado por versiones contrapuestas, pero una casi certeza: la fuga de Brasil, acorralado por la Justicia.
Mientras importantes medios internacionales confirman su llegada a los Estados Unidos, reportes locales y revelaciones periodísticas apuntan a que el senador brasileño habría protagonizado una fugaz y clandestina escapada por la provincia de Misiones para salir del continente.
El trasfondo de su repentina desaparición coincide con la decisión de la Policía Federal de Brasil de anular sus pasaportes (ordinario y diplomático) por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien le prohibió salir del país e impulsó nuevas investigaciones por presunto financiamiento extranjero de campaña y lavado de dinero.
La versión del viaje directo y la confirmación de visados en Estados Unidos
Por un lado, cadenas y periódicos de alcance global como The Washington Post, Globo, CNN Brasil, Folha de S.Paulo y Metrópoles dieron por confirmada la llegada del excandidato presidencial a territorio estadounidense. Según estas fuentes, el senador arribó al estado de Florida para reencontrarse con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en el país norteamericano en condición de exiliado tras ser condenado en ausencia por la justicia brasileña.
La hipótesis del asilo en el Norte cobró volumen luego de que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la conducción de Marco Rubio, confirmara la concesión de documentación oficial para el dirigente y su entorno familiar:
"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos", confirmó un vocero de la cartera diplomática a las agencias internacionales Reuters, AP, AFPyEFE.
En sintonía con esta versión, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Marcon, publicó un video en el que aseguró que el dirigente "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos", comparando su salida con la de referentes opositores de la región y ratificando que continuará ejerciendo la conducción política del espacio desde el exterior.
La pista argentina: el ingreso de Flávio Bolsonaro en combi por Misiones denunciado en C5N
En contraposición al relato de una salida aérea directa o institucional desde Brasilia, este martes por la noche se sumó una impactante hipótesis revelada en la televisión argentina. Durante la emisión del programa Duro de Domar por C5N, el periodista Pablo Duggan afirmó que Flávio Bolsonaro cruzó de manera clandestina la frontera hacia la Argentina.
Según detalló Duggan, el senador opositor habría ingresado a la provincia de Misiones a bordo de una combi que cruzó desde Foz de Iguazú hacia la ciudad de Puerto Iguazú, sorteando los controles o valiéndose del paso limítrofe para abordar desde allí un vuelo chárter o privado con destino final a los Estados Unidos.
Esta revelación coincide con los reportes de allegados a la campaña citados bajo anonimato por el diario Folha, quienes indicaron que el plan de fuga por la frontera terrestre argentina fue minuciosamente orquestado por el equipo jurídico del senador para eludir la retención de sus documentos dispuesta por el Supremo Tribunal Federal.
A pesar de los trascendidos, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación negaron oficialmente un registro formal de ingreso del legislador a los pasos fronterizos de Misiones, mientras que los periodistas apostados frente a su residencia en Brasilia confirmaron que el excandidato no volvió a mostrarse públicamente en su país.
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