"Estamos sorprendidos": el coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro admitió desconcierto por la fuga

En ese sentido, el dirigente sostuvo la postura crítica del espacio respecto de la administración entrante: "Tenemos un gobierno que claramente le ha hecho mal al país, según nuestra evaluación, y es necesario que estemos vigilantes ahora, en este final de año y en los cuatro años subsiguientes, para hacer nuestra parte, ya que fuimos mandatados por una parte expresiva de la población brasileña".

Sin datos sobre el paradero de Flávio Bolsonaro

Respecto al paradero del hijo del expresidente Jair Bolsonaro —mientras se acumulan versiones sobre su paso por la ciudad misionera de Puerto Iguazú y su posterior arribo a los Estados Unidos junto a su hermano Eduardo—, el coordinador del PL admitió la falta de información directa dentro de la conducción política.

"Entonces, claro, nos sorprendimos, y no tenemos todavía noticia clara del paradero del señor Flávio", reiteró Marinho ante las insistentes preguntas de los cronistas.

El sincericidio del jefe de campaña deja al descubierto la falta de coordinación entre la cúpula del Partido Liberal y la decisión personal de Flávio Bolsonaro de abandonar el país para eludir las causas judiciales en su contra por presunta corrupción, lavado de dinero e irregularidades en el financiamiento de la contienda electoral.