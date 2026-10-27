"Estamos sorprendidos": el coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro admitió desconcierto por la fuga
Rogério Marinho admitió públicamente su absoluta sorpresa por la huida del ultraderechista, ya que esperaban que "asumiera el liderazgo de la oposición".
La repentina partida de Flávio Bolsonaro tras perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva no solo sacudió el escenario político internacional, sino que provocó un profundo desconcierto dentro de las propias filas del Partido Liberal (PL).
Este martes, el senador y coordinador general de la campaña opositora, Rogério Marinho, admitió públicamente su absoluta sorpresa por la huida del candidato y reconoció que en la cúpula partidaria desconocían su paradero actual.
Las declaraciones de Marinho exponen la desorientación del espacio conservador ante la imprevista salida del país del legislador, sobre quien pesaba una orden de retención de pasaportes y prohibición de salida dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
"Esperábamos que Flávio Bolsonaro asumiera el liderazgo de la oposición"
En diálogo con la prensa, el jefe de campaña del PL remarcó que la expectativa del partido era que el excandidato permaneciera en Brasil para encabezar la resistencia política al nuevo gobierno, respaldado por el volumen de votos obtenido en las urnas.
"Estamos sorprendidos, porque ayer hablamos de la necesidad de que Flávio, con los 60 millones de votos que tuvo, asumiera este papel de liderazgo de la oposición, que es importante", expresó Marinho.
En ese sentido, el dirigente sostuvo la postura crítica del espacio respecto de la administración entrante: "Tenemos un gobierno que claramente le ha hecho mal al país, según nuestra evaluación, y es necesario que estemos vigilantes ahora, en este final de año y en los cuatro años subsiguientes, para hacer nuestra parte, ya que fuimos mandatados por una parte expresiva de la población brasileña".
Sin datos sobre el paradero de Flávio Bolsonaro
Respecto al paradero del hijo del expresidente Jair Bolsonaro —mientras se acumulan versiones sobre su paso por la ciudad misionera de Puerto Iguazú y su posterior arribo a los Estados Unidos junto a su hermano Eduardo—, el coordinador del PL admitió la falta de información directa dentro de la conducción política.
"Entonces, claro, nos sorprendimos, y no tenemos todavía noticia clara del paradero del señor Flávio", reiteró Marinho ante las insistentes preguntas de los cronistas.
El sincericidio del jefe de campaña deja al descubierto la falta de coordinación entre la cúpula del Partido Liberal y la decisión personal de Flávio Bolsonaro de abandonar el país para eludir las causas judiciales en su contra por presunta corrupción, lavado de dinero e irregularidades en el financiamiento de la contienda electoral.
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