Fuga de Flávio Bolsonaro: C5N mostró el momento en que una sospechosa combi ingresaba al aeropuerto de Iguazú
El cronista Nicolás Munafó presenció en vivo la llegada de una combi, mientras aguardaban por el ingreso del ultraderechista fugado de Brasil.
El enigma en torno a la localización de Flávio Bolsonaro, tras su fuga luego de perder el balotaje ante Luiz Inácio Lula da Silva, sumó en las últimas horas de este martes un capítulo determinante en la pantalla de C5N.
Luego de que el periodista Pablo Duggan anticipara en Duro de Domar que el excandidato presidencial del Partido Liberal habría cruzado de manera clandestina desde Brasil hacia la provincia de Misiones para abordar un vuelo privado rumbo a los Estados Unidos, las cámaras del canal registraron en vivo el sospechoso movimiento de un vehículo en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú.
Las imágenes captadas por el equipo periodístico enviado a la provincia mostraron el ingreso a la terminal aérea de una combi blanca con patente brasileña, que avanzó hacia la zona de pistas fuertemente custodiada por un patrullero de una fuerza de seguridad argentina.
Tensión en vivo: la combi brasileña y el avión con motores encendidos
El cronista de C5N, Nicolás Munafó, apostado en el aeropuerto misionero, abordó el vehículo al momento de su llegada para intentar obtener precisiones sobre quiénes viajaban en su interior.
Sin embargo, el conductor de la unidad se negó rotundamente a brindar información, manteniendo un hermetismo total mientras ingresaba a la zona restringida.
En simultáneo, el equipo periodístico pudo constatar a metros de la pista la presencia de un avión privado con los motores encendidos, listo para despegar, lo que reforzó la hipótesis de un operativo de evacuación inmediata para trasladar al legislador y a su entorno familiar hacia territorio norteamericano.
La ruta de la fuga de Flávio Bolsonaro denunciada por Pablo Duggan
Las imágenes exclusivas mostradas por la señal de noticias ratificaron la reconstrucción anticipada minutos antes por Pablo Duggan. De acuerdo con esa hipótesis, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro habría ingresado a la Argentina a bordo de una combi cruzando la frontera desde Foz de Iguazú hacia Puerto Iguazú.
El cruce se habría concretado de forma irrestricta o valiéndose de las grietas operativas del paso limítrofe, sorteando la prohibición de salida del país y la orden de retención de pasaportes dictada este domingo por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.
De esta manera, el legislador buscaba evitar las causas judiciales por lavado de dinero y financiamiento irregular que pesan en su contra y reunirse en Estados Unidos con su hermano Eduardo.
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