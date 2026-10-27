Fuga de Flávio Bolsonaro: C5N mostró el momento en que una sospechosa combi ingresaba al aeropuerto de Iguazú

En simultáneo, el equipo periodístico pudo constatar a metros de la pista la presencia de un avión privado con los motores encendidos, listo para despegar, lo que reforzó la hipótesis de un operativo de evacuación inmediata para trasladar al legislador y a su entorno familiar hacia territorio norteamericano.

VIDEO: @nicolasmunafo de C5N en Puerto Iguazú en busca de Flávio Bolsonaro pic.twitter.com/psfMJUXvkR — minutouno (@minutounocom) October 28, 2026

La ruta de la fuga de Flávio Bolsonaro denunciada por Pablo Duggan

Las imágenes exclusivas mostradas por la señal de noticias ratificaron la reconstrucción anticipada minutos antes por Pablo Duggan. De acuerdo con esa hipótesis, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro habría ingresado a la Argentina a bordo de una combi cruzando la frontera desde Foz de Iguazú hacia Puerto Iguazú.

El cruce se habría concretado de forma irrestricta o valiéndose de las grietas operativas del paso limítrofe, sorteando la prohibición de salida del país y la orden de retención de pasaportes dictada este domingo por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.

De esta manera, el legislador buscaba evitar las causas judiciales por lavado de dinero y financiamiento irregular que pesan en su contra y reunirse en Estados Unidos con su hermano Eduardo.