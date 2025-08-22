Dos atentados en Colombia dejan un saldo trágico de 18 muertos y más de 50 heridos

La violencia llega en un momento crítico, con Colombia a menos de un año de las elecciones presidenciales, y evidencia la fragilidad de la seguridad en varias regiones. Los atentados han provocado alarma social y un llamado urgente a reforzar la inteligencia y la presencia estatal en zonas históricamente conflictivas.

atentado colombia

Las autoridades continúan investigando los hechos para identificar a todos los responsables y evitar que se repitan este tipo de ataques, que impactan gravemente en la población civil y en la estabilidad del país.