Horror en México: encontraron seis cabezas humanas a la vera de una ruta cerca de Puebla

Por caso, otro cráneo y más despojos humanos fueron encontrados el martes en la ciudad de Colima (oeste).

En tanto, el 30 de junio pasado en una ruta de Sinaloa (noroeste) se encontraron 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados. En marzo de 2022, seis cabezas y otros restos humanos también fueron abandonados en el techo de un vehículo sobre la avenida principal del poblado de Chilapa (estado de Guerrero, sur).

Los hallazgos en Tlaxcala y Colima se produjeron luego de que el sábado pasado un colectivo civil que busca a personas desparecidas reportara el descubrimiento de restos humanos en una presunta fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque (estado de Jalisco, oeste).

Según el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, los despojos corresponden a por lo menos nueve personas y estaban atados con cuerdas y cintas de embalaje.

No obstante, la fiscalía de Jalisco aseguró que posee "elementos para presumir que se trata de inhumaciones que fueron realizadas conforme a las leyes".

Es que las autoridades regionales suelen autorizar entierros en fosas comunes cuando los cadáveres no logran ser identificados después de cierto tiempo.

Jalisco es el estado mexicano con el mayor número de personas desaparecidas con casi 16 mil, sobre un total de cerca de 130 mil casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces el país acumula unos 480 mil homicidios.