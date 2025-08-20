Horror en México: encontraron seis cabezas humanas a la vera de una ruta cerca de Puebla
Según los primeros informes oficiales, se habría tratado de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala informó este miércoles que las autoridades encontraron seis cabezas humanas en las inmediaciones de una ruta que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. Junto a los restos se encontró una bandera con un mensaje adjudicado al grupo criminal "La Barredora" y con amenazas a personas identificadas bajo los alias de “Gallo”, “Carroñas” y “Los Guzmán”.
Según las primeras informaciones periodísticas sobre el macabro hallazgo fue un automovilista que transitaba por la zona el que descubrió el macabro mensaje y dio aviso a la policía que acudió al lugar y acordonó la zona a la espera de los peritos, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
Cuatro de las seis cabezas ya fueron identificadas. Se trata de cuatro hombres oriundos del estado de Puebla que contaban con fichas de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la FGJE.
El hallazgo conmocionó a Tlaxcala, una de las localidades con menor incidencia de homicidios dolosos en el país.
Según los reportes de medios locales, en el lugar se habría hallado también un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas. Aunque en Puebla y Tlaxcala ya se habían detectado bandas dedicadas al tráfico de drogas y combustibles, hasta el momento ambos estados se habían mantenido ajenos a este tipo de hechos violentos que ya se volvieron comunes desde hace más de una década en estados del norte y de la costa del Pacífico de México, donde operan bandas del narcotráfico.
Por caso, otro cráneo y más despojos humanos fueron encontrados el martes en la ciudad de Colima (oeste).
En tanto, el 30 de junio pasado en una ruta de Sinaloa (noroeste) se encontraron 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados. En marzo de 2022, seis cabezas y otros restos humanos también fueron abandonados en el techo de un vehículo sobre la avenida principal del poblado de Chilapa (estado de Guerrero, sur).
Los hallazgos en Tlaxcala y Colima se produjeron luego de que el sábado pasado un colectivo civil que busca a personas desparecidas reportara el descubrimiento de restos humanos en una presunta fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque (estado de Jalisco, oeste).
Según el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, los despojos corresponden a por lo menos nueve personas y estaban atados con cuerdas y cintas de embalaje.
No obstante, la fiscalía de Jalisco aseguró que posee "elementos para presumir que se trata de inhumaciones que fueron realizadas conforme a las leyes".
Es que las autoridades regionales suelen autorizar entierros en fosas comunes cuando los cadáveres no logran ser identificados después de cierto tiempo.
Jalisco es el estado mexicano con el mayor número de personas desaparecidas con casi 16 mil, sobre un total de cerca de 130 mil casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces el país acumula unos 480 mil homicidios.
