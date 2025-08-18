Fer Ariza y Nacho arrasan en la escena internacional con su hit "Love pa' ti no hay"

El artista se presentó en el renombrado Festival de la Solidaridad, que tuvo lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este concierto gratuito, organizado por la Fundación Solidaridad por Colombia en conmemoración de sus 50 años de labor social, contó con un potente cartel de artistas nacionales y fue una noche emblemática en pro de la solidaridad.