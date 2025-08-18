Fer Ariza y Nacho arrasan en la escena internacional con su hit "Love pa' ti no hay"
El artista brilló en su reciente presentación en Ecuador y en el renombrado Festival de la Solidaridad de Bogotá.
Fer Ariza continúa marcando huella en su actual gira internacional. Recientemente brilló en Ecuador, donde ofreció un espectáculo vibrante y cargado de energía ante una multitud de más de 12.000 personas, reafirmando su creciente conexión con el público latinoamericano.
El artista se presentó en el renombrado Festival de la Solidaridad, que tuvo lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este concierto gratuito, organizado por la Fundación Solidaridad por Colombia en conmemoración de sus 50 años de labor social, contó con un potente cartel de artistas nacionales y fue una noche emblemática en pro de la solidaridad.
“Esta canción representa evolución, ritmo y flow latino. Junto a Nacho quisimos crear algo diferente, con sabor y fuerza, algo que hable desde la verdad y se sienta en el cuerpo”, comenta Fer Ariza sobre "Love pa' ti no hay", la colaboración del momento.
El fenómeno musical del 2025
Cobertura radial y digital sin precedentes, marcando un hito en la carrera de Fer Ariza y reafirmando la versatilidad artística de Nacho
Todo indica que "Love pa’ ti no hay" seguirá escalando posiciones en los próximos meses.
- Top 50 en Spotify en 10 países, consolidando su impacto digital: Perú (#18), Ecuador (#18), España (#46), Colombia (#32), Venezuela (#9) Bolivia (#8), Paraguay (#12), República Dominicana (#11), Costa Rica (#13), Panamá (#19)
- Chart Tropical AirPlay de Billboard: Se mantiene por tercera semana consecutiva
- TOP 20 radial en mercados destacados: España, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos
