Encontraron muerto en Paraguay a un empresario y guía turístico de Argentina

Como jefe de investigaciones del departamento de Boquerón, Martínez precisó que el turista belga sí salió del parque nacional y declaró que Benoit le informó que tenía problemas del corazón.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de Paraguay había informado el jueves pasado que Benoit y el turista belga no pudieron regresar por falta de luz, y ahora que se encontró el cuerpo del argentino es probable que se conozcan más detalles de qué les pasó.

En principio los investigadores señalaron que el cuerpo de Benoit no tiene signos de violencia, por lo que estimaban que pudo haber fallecido por deshidratación. "Se presume que seguramente estaba muy cansado, no tenía agua, se recostó, se sacó la remera y parece que se quedó a descansar", señaló Martínez.

De todas maneras, las respuestas más concretas surgirán del informe de la autopsia que corresponde en un caso así.