Encontraron muerto en Paraguay a un empresario y guía turístico de Argentina
Wenceslao Benoit, de 77 años, se había radicado en Paraguay hacía décadas. Desapareció el 31 de julio, cuando estaba en una excursión con un ciudadano belga.
Las autoridades de Paraguay informaron este jueves que fue encontrado el cuerpo de Wenceslao Benoit, un empresario turístico argentino que había sido visto por última vez el jueves pasado en la zona del cerro León, a unos 660 kilómetros de Asunción.
Benoit, de 77 años, se había radicado en Paraguay hacía más de cuatro décadas y en ese país había desarrollado su actividad en el rubro de Turismo. Como guía experimentado, el hombre había llegado a la zona del cerro León el 31 de julio último en compañía de un ciudadano belga llamado Raphael Giong, con quien haría una excursión.
Pero algo sucedió durante el viaje y Benoit quedó atrapado bajo el velo de la noche en la zona de Madrejón, dentro del Parque nacional Defensores del Chaco, donde está el Cerro León. Al día siguiente los familiares de Benoit reportaron su desaparición y comenzó el operativo de búsqueda.
Fuentes policiales informaron que el cuerpo de Benoit fue localizado después del mediodía por integrantes de la comunidad Ayoreo Totobiegosode, que lo vieron a poco más de un kilómetro del sitio donde días atrás apareció su camioneta abandonada.
Aunque el hombre no estaba lejos de su punto de partida -y su vehículo estaba a sólo 5 kilómetros de la entrada al parque nacional- Benoit había aventurado por una zona de vegetación "muy pesada y de difícil acceso", según describió la el comisario Carlos Martínez, citado por el sitio ABC de Paraguay.
Como jefe de investigaciones del departamento de Boquerón, Martínez precisó que el turista belga sí salió del parque nacional y declaró que Benoit le informó que tenía problemas del corazón.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de Paraguay había informado el jueves pasado que Benoit y el turista belga no pudieron regresar por falta de luz, y ahora que se encontró el cuerpo del argentino es probable que se conozcan más detalles de qué les pasó.
En principio los investigadores señalaron que el cuerpo de Benoit no tiene signos de violencia, por lo que estimaban que pudo haber fallecido por deshidratación. "Se presume que seguramente estaba muy cansado, no tenía agua, se recostó, se sacó la remera y parece que se quedó a descansar", señaló Martínez.
De todas maneras, las respuestas más concretas surgirán del informe de la autopsia que corresponde en un caso así.
