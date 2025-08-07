Video: un ministro de Serbia sufrió un ACV durante una entrevista en vivo
El titular de Inversiones Públicas, Darko Glišic, presentó dificultades para hablar al aire y fue hospitalizado de urgencia. Está en grave estado tras ser operado en Belgrado.
Durante una transmisión en vivo, el ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glišic, atravesó un crítico episodio de salud que sorprendió a todos. Mientras participaba en un programa matutino del canal Pink y respondía a las preguntas de los conductores, el funcionario comenzó a mostrar serias dificultades para hablar.
En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo Glišic intenta articular una respuesta pero su discurso se ve interrumpido por un marcado tartamudeo y una evidente falta de coordinación motriz.
En un desesperado intento por aclararse la garganta y continuar, el ministro no logra expresarse con claridad, lo que alarma de inmediato a los presentadores, quienes le consultan si se encuentra bien y deciden cortar la entrevista para brindarle asistencia urgente.
Glišic debió ser atendido de inmediato tras manifestar síntomas que finalmente se confirmaron como un accidente cerebrovascular (ACV). Según la información suministrada por el ministro de Sanidad, Zlatibor Loncar, en declaraciones a medios locales, Glišic fue trasladado de urgencia a un hospital público en la capital, Belgrado, donde fue sometido a una intervención quirúrgica compleja.
Actualmente, el funcionario permanece en estado grave, generando preocupación en la opinión pública y entre sus colegas de gobierno. Este dramático episodio pone en evidencia la fragilidad del estado de salud del ministro, y plantea incertidumbre sobre su futuro político y la continuidad de su gestión.
Mientras tanto, el video con las imágenes del momento en que sufrió el ACV recorre las redes sociales con mensajes de apoyo y conmoción, recordando la importancia de la detección temprana y atención inmediata ante síntomas de esta naturaleza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario