El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en medio de la profundización de la crisis en Irán
Mientras la represión del régimen en Irán ya se cobró la vida de al menos 2.500 personas, el gobierno de los Estados Unidos amenaza con una intervención militar. Expectativa por el rol que jugará la ONU.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá este jueves en Nueva York a partir de las 13 de nuestro país con el objetivo de tratar la fuerte crisis que atraviesa Irán a partir de las masivas protestas opositoras y la violenta represión del régimen del Ayatollah Alí Jamenei que ya dejó al menos 2.500 víctimas fatales y otros tantos detenidos. El encuentro será a "modo informativo" sobre la situación en Irán a pedido de Estados Unidos.
El encuentro de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad se da en medio de las denuncias por las manifestaciones, advertencias por ejecuciones y tensiones entre Washington y Teherán.
Las protestas están marcadas por la activa injerencia y amenazas directas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, a quien en Teherán señalan por “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país. En los últimos días el mandatario estadounidense se volcó a las redes sociales para instar abiertamente a los manifestantes a tomar por al fuerza el control de las instituciones iraníes y hasta les prometió, en una abierta amenaza al gobierno asentado en Teherán, que "la ayuda está en camino".
En este contexto, el régimen iraní cerró su espacio aéreo por cinco horas en medio de la tensión con Estados Unidos.
Según informó la agencia internacional Reuters, un funcionario norteamericano aseguró que “todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente”, a pesar de que el propio Trump había manifestado que la posición de Washington será "observar cómo es el proceso".
Ante el aumento de las tensiones en la región, Qatar informó que la base estadounidense de Al Udeid, la más importante en Oriente Medio, fue evacuada parcialmente. Se trató de una maniobra preventiva, después de lo sucedido en junio pasado.
Cuando a mediados del año pasado Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Teherán respondió con misiles en la base militar norteamericana ubicada en Qatar.
