El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en medio de la profundización de la crisis en Irán

Ante el aumento de las tensiones en la región, Qatar informó que la base estadounidense de Al Udeid, la más importante en Oriente Medio, fue evacuada parcialmente. Se trató de una maniobra preventiva, después de lo sucedido en junio pasado.

trump

Cuando a mediados del año pasado Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Teherán respondió con misiles en la base militar norteamericana ubicada en Qatar.

ali jamanei irán.jpg Ayatolá Alí Jamenei.