Otra tragedia con una grúa en Tailandia: dos muertos y un herido tras un desplome en un puente

grua tailandia

"No sabemos qué ha pasado exactamente con la compañía. Si la situación continúa, podríamos tener que anunciar un cierre temporal nacional de todas sus actividades", precisó el funcinario. En paralelo, la búsqueda de sobrevivientes del accidente ferroviario del miércoles en la provincia de Nakhon Ratchasima finalizó, según indicó el gobernador provincial Anuphong Suksomnit.

Anan Phonimdaeng, gobernador interino de Ferrocarriles Estatales de Tailandia, informó que el contratista principal del proyecto es Italian-Thai Development (Italthai), mientras que una empresa china se encarga del diseño y la supervisión de la construcción.

En un comunicado difundido en su sitio web, Italthai expresó sus condolencias a las víctimas y se comprometió a asumir la compensación a las familias de los fallecidos y los gastos de hospitalización de los heridos.