Otra tragedia con una grúa en Tailandia: dos muertos y un herido tras un desplome en un puente
La emergencia fue reportada, cuando estructuras metálicas cayeron en una vía en Samut Sakhon y desencadenaron un operativo de rescate por parte de bomberos y rescatistas.
Un nuevo accidente de construcción se registró este jueves en una carretera cerca de Bangkok, apenas 24 horas después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia, accidente que dejó un saldo de 32 muertes y 65 heridos.
El policía Saranyapong Aonsingh declaró a la agencia EFE: “Dos personas murieron y una está herida”. Además, añadió que efectivos del cuerpo de seguridad se encuentran en el lugar del accidente.
El incidente ocurrió en una obra de una carretera elevada en la autopista Rama 2 Road, en la provincia de Samut Sakhon, en las afueras de la capital. El Departamento de Relaciones Públicas del gobierno señaló que una grúa colapsó alrededor de las 9 de la mañana y dos vehículos quedaron atrapados entre los restos de grandes vigas de metal.
Aunque no hubo confirmación oficial inmediata sobre víctimas fatales en el siniestro de este jueves, la página de Bomberos y Rescate de Tailandia en Facebook informó que al menos una persona murió.
El accidente se produce apenas un día después de que otra grúa se precipitara, por motivos todavía desconocidos, sobre un tren que iba de la capital tailandesa a Ubon Ratchatani (noreste), con 171 personas a bordo en el momento del suceso, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.
En ambos accidentes, según dijo este jueves el ministro de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, en una entrevista a un programa de televisión, los proyectos estaban vinculados a la empresa local Italian-Thai Development.
"No sabemos qué ha pasado exactamente con la compañía. Si la situación continúa, podríamos tener que anunciar un cierre temporal nacional de todas sus actividades", precisó el funcinario. En paralelo, la búsqueda de sobrevivientes del accidente ferroviario del miércoles en la provincia de Nakhon Ratchasima finalizó, según indicó el gobernador provincial Anuphong Suksomnit.
Anan Phonimdaeng, gobernador interino de Ferrocarriles Estatales de Tailandia, informó que el contratista principal del proyecto es Italian-Thai Development (Italthai), mientras que una empresa china se encarga del diseño y la supervisión de la construcción.
En un comunicado difundido en su sitio web, Italthai expresó sus condolencias a las víctimas y se comprometió a asumir la compensación a las familias de los fallecidos y los gastos de hospitalización de los heridos.
