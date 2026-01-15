Por primera vez, una misión en la Estación Espacial Internacional terminó antes: las razones

Todo el proceso, que incluso fue seguido de cerca por un grupo de delfines, se realizó con unas condiciones marinas "excelentes" que facilitaron el trabajo de los operarios de la NASA.

Unos cuarenta minutos después de amerizar, se abrían las puertas de la cápsula y salían los astronautas. El primero en hacerlo, a las 9:28 GMT (6:28 de la Argentina), fue el comandante Mike Fincke, quien tras saludar fue trasladado en camilla. Minutos después le seguían Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

Si todo sigue como está previsto, en pocas horas el administrador de la NASA, Jared Isaacman, comparecerá en una rueda de prensa en la que se espera que den más detalles sobre el estado del astronauta enfermo y del resto de la tripulación.

estacion espacial

Un regreso anticipado

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico del que no se han dado más detalles, salvo que se encuentra estable.

La misión que ha adelantado su retorno "pocas semanas" respecto al calendario original -contemplaba una estancia de seis meses en órbita- ha obligado a cancelar la primera caminata espacial de este año que estaba prevista para este jueves.

Tras la salida de la Crew-11, tres tripulantes permanecen a bordo de la EEI, bajo el mando del ruso de Roscosmos Serguéi Kud-Sverchkov, quien ha asumido el mando como comandante del laboratorio orbital en sustitución de Fincke.

La Crew-12, la próxima misión, también de cuatro tripulantes -entre ellos la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot-, tiene previsto su lanzamiento desde Florida a mediados de febrero, lo que permitirá restablecer el número habitual de astronautas en la estación.