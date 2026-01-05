Conflicto con Venezuela: Argentina respaldó a Estados Unidos ante la ONU
En una sesión de emergencia solicitada por las autoridades venezolanas, el embajador argentino apoyó la captura de Nicolás Maduro ante el Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera extraordinaria, a pedido de Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas, lo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Durante la sesión que se desarrolló este lunes, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresó el respaldo del Gobierno argentino a la acción estadounidense y destacó la "decisión y determinación" del presidente Donald Trump y su administración. En su intervención, sostuvo que la operación derivó en la captura de "Nicolás Maduro, líder del denominado Cártel de los Soles”", organización que Argentina declaró terrorista.
El diplomático afirmó que el Gobierno argentino confía en que estos acontecimientos representen "un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que, al mismo tiempo, abran una nueva etapa que permita al pueblo venezolano "recuperar plenamente la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos".
En ese marco, cuestionó duramente a la administración de Maduro y sostuvo que su régimen constituyó "una amenaza directa no solo para los venezolanos, sino también para toda la región", al liderar y expandir redes de narcotráfico y crimen organizado.
Asimismo, Tropepi subrayó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina mantuvo una postura "clara y consistente" frente a la situación venezolana, con denuncias permanentes en los foros internacionales; y señaló que el escenario actual plantea un doble desafío para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad regional.
En el cierre de su exposición, reclamó la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y exigió que se garantice su pronto y seguro regreso al país.
La postura de la ONU ante la incursión de Estados Unidos en Venezuela
Por su parte, la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, habló en nombre del secretario general António Guterres y expresó una profunda preocupación por la situación en Venezuela y calificó el escenario como "grave" y advirtió que no se respetó el derecho internacional.
DiCarlo recordó los años de crisis política, económica y humanitaria que atraviesa el país, pero insistió en la necesidad de evitar una “conflagración más amplia y destructiva”. En ese sentido, remarcó que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso de los Estados miembros de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas.
