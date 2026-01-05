Conflicto con Venezuela: Argentina respaldó a Estados Unidos ante la ONU

En el cierre de su exposición, reclamó la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y exigió que se garantice su pronto y seguro regreso al país.

intervención argentina onu venezuela

La postura de la ONU ante la incursión de Estados Unidos en Venezuela

Por su parte, la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, habló en nombre del secretario general António Guterres y expresó una profunda preocupación por la situación en Venezuela y calificó el escenario como "grave" y advirtió que no se respetó el derecho internacional.

DiCarlo recordó los años de crisis política, económica y humanitaria que atraviesa el país, pero insistió en la necesidad de evitar una “conflagración más amplia y destructiva”. En ese sentido, remarcó que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso de los Estados miembros de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas.