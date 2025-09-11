El FBI dio detalles del arma usada para matar a Charlie Kirk: "Rifle de alto poder"

Las novedades de la investigación

El comisionado Mason dijo el jueves en conferencia de prensa:

“Pudimos rastrear los movimientos del tirador a partir de las 11.52 a.m. Este sujeto llegó al campus desde un punto cercano. Hemos seguido sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, hasta el techo, a lo largo del techo, hasta la ubicación desde donde disparó. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba desde el edificio y huía, saliendo del campus y entrando en un barrio”.

El sospechoso del tiroteo “parece tener edad universitaria”, según Mason. “Estamos confiados en nuestra capacidad para rastrear a ese individuo”, agregó en una conferencia de prensa. Según indicó, los investigadores pudieron captar al tirador en grabaciones de video tomadas y están intentando emplear técnicas de reconocimiento facial para identificarlo.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, dijo en la conferencia: “Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trataba de un rifle de cerrojo de alta potencia. Ese rifle fue recuperado en un área boscosa a la que había huido el tirador. El laboratorio del FBI analizará esta arma”.

La búsqueda del asesino

En conferencia de prensa tras el ataque, las autoridades dijeron que creían que se trató de un ataque dirigido únicamente contra Kirk. “Hubo un solo disparo y una sola víctima”, afirmó Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Las autoridades dijeron que el atacante vestía ropa oscura y dijeron no tener información que indicara que hubiera una segunda persona involucrada.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en redes sociales la noche del miércoles que un sospechoso había sido detenido por el asesinato de Kirk, pero poco tiempo después volvió a publicar que la persona había sido liberada y que la investigación continuaba.

En total, dos personas fueron detenidas el miércoles, pero las autoridades determinaron que ninguna estaba relacionada con el tiroteo y ambas fueron liberadas, según indicaron funcionarios de seguridad. La policía estatal y agentes federales continuaban la búsqueda del tirador el jueves.