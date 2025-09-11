Video del presunto tirador de Charlie Kirk abre una nueva pista en la investigación del asesinato
El influyente, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, recibió un disparo en la zona del cuello.
El activista e influencer Charlie Kirk, aliado de Donald Trump y líder de la principal organización juvenil conservadora de Estados Unidos, fue alcanzado por un disparo este miércoles mientras daba una charla en la Universidad de Utah. El activista murió minutos más tarde en el hospital adonde lo habían trasladado. El momento quedó registrado en video por varios asistentes del evento, que a través de sus celulares grabaron el instante en que el proyectil alcanzó en el cuello al director ejecutivo de la asociación juvenil Turning Puint.
Un testigo del asesinato grabó al posible tirador. El vídeo abre una nueva pista para la investigación de la muerte del comentarista conservador.
Momentos antes del ataque y antes de subir al escenario desde el que daría su discurso, el activista había interactuado con el público y había regalado gorras del evento. Un usuario que estaba en primera fila también registró ese momento.
Kirk fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, adonde llegó en grave estado y luego se confirmó su muerte.
En tanto, la policía detuvo a un hombre tras el ataque. Aunque no trascendieron sus datos, las imágenes de la detención se difundieron rápidamente en redes sociales.
En uno de los videos se puede ver a los efectivos reteniendo en el piso al hombre, vestido con camisa azul, calzoncillos blancos y con sus pantalones bajos, quien dice "tengo derecho a guardar silencio".
En otro de los videos se pudo ver cómo se lo llevaban, primero caminando y, tras tropezarse, lo levantan y lo transportan entre varios oficiales.
La noticia desató una cascada de reacciones políticas. Donald Trump escribió en Truth Social: “El Gran, y hasta Legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos”. El presidente ordenó que la bandera nacional ondee a media asta hasta el 14 de septiembre.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró la muerte de Kirk fue un “asesinato político”,.
“Este es un día sombrío para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero dejar claro que se trata de un asesinato político”, declaró Cox a la prensa.
La muerte interrumpió abruptamente el regreso público de Kirk. Horas antes del tiroteo, había escrito en X: “ESTAMOS. TAN. DE. VUELTA. La Universidad del Valle de Utah está vibrando y preparada para el primer regreso de la gira American Comeback Tour.”
