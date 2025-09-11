Video del presunto tirador de Charlie Kirk abre una nueva pista en la investigación del asesinato

En tanto, la policía detuvo a un hombre tras el ataque. Aunque no trascendieron sus datos, las imágenes de la detención se difundieron rápidamente en redes sociales.

En uno de los videos se puede ver a los efectivos reteniendo en el piso al hombre, vestido con camisa azul, calzoncillos blancos y con sus pantalones bajos, quien dice "tengo derecho a guardar silencio".

En otro de los videos se pudo ver cómo se lo llevaban, primero caminando y, tras tropezarse, lo levantan y lo transportan entre varios oficiales.

La noticia desató una cascada de reacciones políticas. Donald Trump escribió en Truth Social: “El Gran, y hasta Legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos”. El presidente ordenó que la bandera nacional ondee a media asta hasta el 14 de septiembre.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró la muerte de Kirk fue un “asesinato político”,.

“Este es un día sombrío para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero dejar claro que se trata de un asesinato político”, declaró Cox a la prensa.

La muerte interrumpió abruptamente el regreso público de Kirk. Horas antes del tiroteo, había escrito en X: “ESTAMOS. TAN. DE. VUELTA. La Universidad del Valle de Utah está vibrando y preparada para el primer regreso de la gira American Comeback Tour.”