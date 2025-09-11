Autocrítica de Manuel Adorni tras la paliza al Gobierno en la Provincia: "Error político"

Y siguió: "Todos estamos haciendo autocrítica. Uno de los mayores errores que cometimos es no explicar el porqué. Explicar lo explicamos, el tema es ver porqué no le llegamos a un sector de la sociedad.

A pesar de la derrota - y de la tímida intención de hacer autocrítica - , Adorni respaldó el discurso del Presidente y aseguró que "el rumbo no se va a modificar". En este sentido, por el momento, el Gobierno respondió a la derrota con la creación y modificación de una serie de "mesas" de trabajo que buscan ampliar el diálogo con los gobernadores y entender cuáles fueron los errores en la campaña provincial.

Según detalló el vocero, además del "error político" del Gobierno de no difundir sus objetivos, la derrota también se explica por "un ausentismo importante" y debido a que hubo un "aparato movilizado" del peronismo "como nunca antes se lo ha visto". "Hubo una elección que se nacionalizó porque ellos iban a por todo", detalló.

Por último, Adorni restó importancia al impacto que puede haber tenido en el resultado electoral el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra de manera directa a la hermana del Presidente, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. "Creo que no pegó, de ninguna manera", afirmó Adorni quien luego sentenció: "Lo de los audios el Presidente fue bastante contundente. El contenido claramente falso".

De cara a las Legislativas de octubre próximo, Adorni advirtió: "Fijate lo que pasó ante el primer suspiro kirchnerista: se derrumbaron las acciones y los bonos. Nadie espera del kirchnerismo algo bueno".