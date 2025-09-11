Impiden a C5N ingresar al club de Tucumán donde Karina Milei lanzará la campaña de cara a octubre
Hombres que evitaron identificarse no permitieron entrar a la sede al cronista Adrián Salonia.
Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y titular del partido La Libertad Avanza a nivel nacional, llegará a Tucumán para encabezar este jueves el acto de lanzamiento de campaña del espacio libertario en la provincia. El evento se realizará a las 20:00, en el club Villa Luján, en San Miguel de Tucumán.
La presencia de “El Jefe”, como apodan a la secretaria general de la Presidencia en el entorno libertario, confirma el respaldo directo de la conducción nacional a los candidatos tucumanos de LLA, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las que la provincia renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados.
Un equipo de C5N viajó hasta Tucumán para estar presente en el lanzamiento, sin embargo, les impidieron el acceso. La denuncia fue realizada por el periodista Adrián Salonia, a quien mientras mostraba en vivo el lugar donde se llevará a acabo el evento, dos hombres no le permitieron ingrese al club de barrio. "No pueden estar acá", le dijeron, y pusieron una valla para que el cronista no pase.
En el acto estarán presentes los principales referentes del partido a nivel local, entre ellos Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes encabezan la lista de candidatos. También se espera la presencia de Lisandro Catalán, presidente del partido en la provincia y flamante ministro del Interior de la Nación, y de Martín Menem, vicepresidente de LLA y titular de la Cámara de Diputados.
Además, está confirmada la participación de figuras nacionales del entorno presidencial como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.
El acto fue anunciado a través de las redes sociales oficiales del partido, con una imagen central de Javier Milei y los eslóganes “Es a todo o nada” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Karina Milei, la figura más influyente del armado libertario, será una de las principales oradoras del mitin partidario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario