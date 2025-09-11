Impiden a C5N ingresar al club de Tucumán donde Karina Milei lanzará la campaña de cara a octubre

Además, está confirmada la participación de figuras nacionales del entorno presidencial como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

El acto fue anunciado a través de las redes sociales oficiales del partido, con una imagen central de Javier Milei y los eslóganes “Es a todo o nada” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Karina Milei, la figura más influyente del armado libertario, será una de las principales oradoras del mitin partidario.