Tras el asesinato de Charlie Kirk, vocero de Trump reconoce que "EEUU necesita dejar atrás la violencia política"

Flores dijo en declaraciones exclusivas a la señal DNEWSque Charlie Kirk “era uno de los líderes conservadores jóvenes más importantes en el Partido Republicano y en la nación entera”. E indicó que “lo único que estaba haciendo era compartir sus ideas, someterlas además a la discusión civilizada con los mismos estudiantes. Tenía una campaña que decía ‘pruébenme que estoy equivocado para tratar de llegar a terrenos comunes’ en un país completamente polarizado”.

Sobre las investigaciones del asesinato, Flores dijo: “Nosotros tenemos plena confianza en que las autoridades competentes investigarán todo lo que sucedió en la Universidad de Utah y nos tendrán resultados ojalá a un corto plazo y ojalá una vez más pues las personas responsables de semejante crimen tan aberrante pues se han llevado hasta la justicia y paguen por el precio de este asesinato tan cobarde”.

Al referirse al legado de Charlie Kirk, Flores dijo: “Hay que respetar a las personas que piensen distinto, respetando sus puntos de vista, conversando, llegando a acuerdos, discutiendo las ideas en un ambiente civilizado, respetando lo que piensan los demás. Es el mensaje que nos deja. Y yo creo que dentro de toda esa gente joven que lo seguía a través de las redes sociales, seguramente aparecerán líderes como él que sigan llevando ese legado hacia adelante y sigan dándole a los jóvenes la oportunidad de pensar diferente y de que sus ideas sean respetadas”.

Y sobre los atentados que se vienen repitiendo en los Estados Unidos, Flores respondió: “Pues primero eso corresponde a las autoridades, ofrecerles seguridad a todas estas personas.Pero también es muy importante que todos, como ciudadanos de este país, entendamos que la manera de mantener viva nuestra democracia es permitiendo que los demás piensen diferente, si es el caso, que cada uno de nosotros pueda pensar a su manera”.