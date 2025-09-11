El asesino de Charlie Kirk sigue prófugo: liberaron a dos sospechosos

“El FBI está trabajando junto a los policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia por el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Cualquier persona con información, fotos y videos del incidente puede ayudar al FBI a encontrar más respuestas compartiendo los archivos ", indicó la propia agencia federal en su cuenta de X (ex Twitter).

Allí publicaron además un enlace directo con un formulario para que las personas puedan enviar material digital vinculado al atentado.

FBI Charlie Kirk

El Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS, por sus siglas en inglés) precisó en un comunicado: “Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación”.

El video del presunto asesino de Charlie Kirk

tirador Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk quedó registrado en varios videos tomado por los asistentes al acto y se difundieron rápidamente en las redes sociales. Uno de ellos parecería ser clave para las autoridades.

Una de las grabaciones parece mostrar a una persona ubicada en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados que alberga oficinas administrativas y de apoyo estudiantil. Otro video, filmado desde el salón Hall of flags, que estaba ubicado detrás del escenario, revelaría a una persona corriendo por la terraza luego del disparo que mató a Kirk.

Estados Unidos: el video del momento exacto en que Charlie Kirk fue asesinado

Tras la muerte de Charlie Kirk a causa de un disparo en su cuello, comenzaron a circular más videos en las redes sociales del momento en que el comentarista y activista de derecha aliado a Donald Trump fue atacado mientras brindaba una charla en la Universidad del Valle, en el estado de Utah, de Estados Unidos.

El líder de Turning Point USA se encontraba hablando para unas 2.000 personas en un predio al aire libre, cuando de repente fue sorprendido por el impacto de una bala en su cuello. Inmediatamente, comenzó a brotar la sangre y el público presente empezó a dar gritos de asombro y pánico. IMÁGENES SENSIBLES.

Charlie Kirk usa

Javier Milei lamentó la muerte de Charlie Kirk: "La izquierda es siempre un fenómeno violento lleno de odio"

El presidente Javier Milei despidió a Kirk con un mensaje en redes sociales donde no solo habló de la admiración de los jóvenes hacia el activista sino que también apuntó a la política de izquierda,

"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", escribió Javier Milei de X, donde además compartió una foto en la que se lo ve con el militante a su izquierda y Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, a su derecha.

Milei sostuvo que Kirk "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región", por lo que aprovechó la oportunidad para expandir su discurso ideológico.

"La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós", cerró el mandatario argentino.

javier milei charlie kirk