Capturan a brasileños que ingresaron clandestinamente al país por Misiones: serían del Comando Vermelho

tuit bullrich alerta fronteras rio

Y a través de una nota formal dirigida a la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le solicitaba el refuerzo de los operativos en las Zonas de Frontera Este y Noroeste como acción “preventiva”. “Esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse”, argumentó.

“Envíe a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas para facilitar a las fuerzas las posibles identificaciones” de narcos que pudieron haber escapado de las favelas cariocas tras la incursión de la policía estadual, ordenaba Bullrich.

bullrich reforzar seguridad fronteras