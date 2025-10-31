Capturan a brasileños que ingresaron clandestinamente al país por Misiones: serían del Comando Vermelho
Se trata de tres hombres de entre 23 y 35 años, domiciliados en Río de Janeiro y con antecedentes criminales, que fueron capturados e identificados por la policía.
La división de Inteligencia Criminal de la Policía de la provincia de Misiones detectó este viernes que ciudadanos brasileños con domicilio en Rio de Janeiro y antecedentes de narcocriminalidad, lograron atravesar la frontera argentina por medio de un paso clandestino.
Se trata de tres hombres de entre 23 y 35 años que fueron capturados e identificados, según informó la señal de noticias C5N, y las autoridades creen que forman parte del Comando Vermelho, contra el cual se llevaron a cabo los operativos policiales en las favelas de la ciudad carioca.
La Policía misionera dejó trascender que los sospechosos ingresaron a nuestro país por un paso clandestino de la localidad de Alba Posse, cabecera del departamento 25 de Mayo, en la frontera centro-sur del territorio de Misiones.
La alerta máxima ordenada por Patricia Bullrich
Esta semana y poco después de que se conocieron los sangrientos hechos ocurridos en Rio, Patricia Bullrich dispuso una alerta máxima en las fronteras lindantes con Brasil y el reforzamiento de la seguridad en los diferentes pasos desde y al país vecino.
“Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro. La seguridad de nuestro país, siempre primero”, explicaba la ministra de Seguridad mediante una publicación en X.
Y a través de una nota formal dirigida a la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le solicitaba el refuerzo de los operativos en las Zonas de Frontera Este y Noroeste como acción “preventiva”. “Esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse”, argumentó.
“Envíe a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas para facilitar a las fuerzas las posibles identificaciones” de narcos que pudieron haber escapado de las favelas cariocas tras la incursión de la policía estadual, ordenaba Bullrich.
