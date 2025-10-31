Masacre en Río de Janeiro: así marcharon los familiares de las víctimas tras la brutal ofensiva policial

“Ingresé al bosque a las tres de la madrugada y la policía intentó impedir la ayuda”, relató a Agência Brasil un joven de 25 años que pidió mantener su identidad en reserva. Vecinos y organizaciones sociales denunciaron que varios cuerpos presentaban signos de tortura, lo que reforzó las sospechas de que no se trató de un enfrentamiento, sino de una operación de exterminio.

Rio de Janeiro narcotráfico Brasil

Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y la Red de Observatorios de Seguridad, exigieron una investigación independiente y cuestionaron la política de seguridad impulsada por el gobierno de Castro.

Desde esas entidades advierten que la represión en las favelas se profundizó en los últimos años bajo la lógica del enfrentamiento armado, sin atacar las causas sociales que sostienen el poder del narcotráfico. “No hay política de seguridad posible si se sigue criminalizando la pobreza”, alertó una vocera de Justiça Global, una ONG que trabaja hace más de veinte años en las comunidades cariocas.

Pese a las críticas, el gobernador Cláudio Castro, alineado con el bolsonarismo, defendió el operativo y lo calificó como “necesario para frenar el avance del narcotráfico”.