Qué dijo Javier Milei tras los dichos de Mauricio Macri sobre un "candidato propio" para 2027

milei sobre macri

Javier Milei y los sucesos ocurridos en Rio de Janeiro

En entrevista televisiva tras mantener la reunión con una veintena de gobernadores en Casa Rosada, Javier Milei también se refirió a los sucesos ocurridos en las últimas horas en Rio de Janeiro, donde fuerzas policiales de ese estado brasileño llevaron a cabo una sangrienta ofensiva contra las bandas narco que controlan las favelas.

“Obviamente nosotros estamos monitoreando la situación, por eso hemos hecho la Ley Antimafia”, dijo el jefe de Estado, quien sin embargo se negó a brindar precisiones “contrafácticas” a la hora de adelantar medidas de similares características.

“Yo voy a tomar las decisiones que determine con mi ministro de Seguridad”, respondió a alusión a quien suplantará a Patricia Bullrich en esa cartera, ya que la actual ministra asumirá como senadora nacional en diciembre próximo.

milei sobre rio