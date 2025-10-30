Qué dijo Javier Milei tras los dichos de Mauricio Macri sobre un "candidato propio" para 2027
El Presidente se refirió al anuncio realizado por el líder del PRO, quien anticipó un candidato presidencial "propio" del partido amarillo.
Mauricio Macri aseguró este jueves que en 2027 el PRO tendrá “candidato propio” a presidente de la Nación, que eventualmente se enfrentará a Javier Milei, quien ha manifestado sus ansias de reelección.
Consultado al respecto, el Presidente no se mostró molesto con la declaración de su actual aliado: “¿Y cuál es el problema? Si él también quiere tener una Argentina mejor, ¿cuál es el problema?”.
Con relación a un eventual rol de Macri en su gestión, Milei se refirió al encuentro que este viernes tendrá lugar en la Quinta de Olivos, donde ambos dirigentes compartirán milanesas y miradas comunes sobre la realidad nacional: “Vamos a hablar…”, y sumó un “obvio” a la oferta macrista de los equipos y dirigentes con que cuenta el expresidente.
“Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé… Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes”, añadió el mandatario.
También dijo: “Quiero aclarar que nunca me pidió nada, y en la dinámica me gustaría que hay cosas que funcionen mejor y si él tiene la llave… En la lógica bilardista ganar no es lo más importante, es lo único que importa”, sentenció Milei.
Javier Milei y los sucesos ocurridos en Rio de Janeiro
En entrevista televisiva tras mantener la reunión con una veintena de gobernadores en Casa Rosada, Javier Milei también se refirió a los sucesos ocurridos en las últimas horas en Rio de Janeiro, donde fuerzas policiales de ese estado brasileño llevaron a cabo una sangrienta ofensiva contra las bandas narco que controlan las favelas.
“Obviamente nosotros estamos monitoreando la situación, por eso hemos hecho la Ley Antimafia”, dijo el jefe de Estado, quien sin embargo se negó a brindar precisiones “contrafácticas” a la hora de adelantar medidas de similares características.
“Yo voy a tomar las decisiones que determine con mi ministro de Seguridad”, respondió a alusión a quien suplantará a Patricia Bullrich en esa cartera, ya que la actual ministra asumirá como senadora nacional en diciembre próximo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario