El telescopio Roman inicia su viaje y hay un argentino en la misión de la NASA

Entre las preguntas científicas que más le interesan, Paganini destacó la posibilidad de comprender si nuestro Sistema Solar es único o si existen sistemas similares en la galaxia. Aunque Roman no buscará vida de forma directa, ayudará a identificar planetas potencialmente habitables.

El telescopio posee un espejo de 2,4 metros y una cámara de 300 megapíxeles. Su misión principal durará cinco años, aunque podría extenderse hasta una década. Enviamos un total de 1,4 terabytes de datos por día, que estarán disponibles para toda la comunidad científica. Las primeras imágenes se publicarán a comienzos de 2027.