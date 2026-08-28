La NASA estudia cómo convertir los viajes a Marte en una actividad comercial
La nueva política espacial de Estados Unidos ordena analizar modelos comerciales para trasladar astronautas hasta el planeta rojo y traerlos de regreso.
La NASA deberá estudiar alternativas que permitan incorporar inversiones y servicios privados a los futuros viajes tripulados hacia Marte.
La directiva no implica que la agencia vaya a vender pasajes al planeta rojo. Su objetivo es analizar esquemas comerciales mediante los cuales empresas especializadas puedan desarrollar vehículos, sistemas de aterrizaje, infraestructura y servicios necesarios para enviar personas hasta la superficie marciana y traerlas de regreso.
El memorando también encomienda a la NASA facilitar el transporte comercial hacia la Luna y promover misiones robóticas privadas a Marte.
Detalles del proyecto espacial y sus implicancias económicas
El modelo podría apoyarse en contratos y asociaciones entre el Estado y compañías aeroespaciales. Las empresas aportarían tecnología, capacidad de lanzamiento y servicios logísticos, mientras que el gobierno conservaría responsabilidades vinculadas con la planificación, la seguridad y los objetivos científicos.
Una misión a Marte presenta desafíos considerablemente mayores por la distancia, la duración del viaje, la exposición a la radiación y la necesidad de garantizar el regreso de la tripulación.
Por ahora, no existe una fecha oficial para el primer vuelo humano al planeta rojo ni fueron identificadas las compañías que podrían participar. La NASA deberá evaluar la viabilidad técnica y económica de las propuestas antes de definir una arquitectura concreta.
Planes futuros para la exploración comercial del planeta rojo
La política estadounidense plantea que para 2030 la infraestructura del país pueda sostener más de 1.000 lanzamientos y reingresos anuales. Se buscará ampliar las bases disponibles, agilizar autorizaciones e incrementar la participación del sector privado.
El gobierno pretende reducir costos y convertir al transporte espacial en una actividad más frecuente.
Este cambio deja atrás las directrices establecidas en 2013 y profundiza el esquema de cooperación entre organismos públicos y empresas. No obstante, transformar los vuelos interplanetarios en servicios comerciales demandará numerosos avances tecnológicos y una inversión todavía imposible de precisar.
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