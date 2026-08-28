La NASA estudia cómo convertir los viajes a Marte en una actividad comercial.

Por ahora, no existe una fecha oficial para el primer vuelo humano al planeta rojo ni fueron identificadas las compañías que podrían participar. La NASA deberá evaluar la viabilidad técnica y económica de las propuestas antes de definir una arquitectura concreta.

Planes futuros para la exploración comercial del planeta rojo

La política estadounidense plantea que para 2030 la infraestructura del país pueda sostener más de 1.000 lanzamientos y reingresos anuales. Se buscará ampliar las bases disponibles, agilizar autorizaciones e incrementar la participación del sector privado.

El gobierno pretende reducir costos y convertir al transporte espacial en una actividad más frecuente.

Este cambio deja atrás las directrices establecidas en 2013 y profundiza el esquema de cooperación entre organismos públicos y empresas. No obstante, transformar los vuelos interplanetarios en servicios comerciales demandará numerosos avances tecnológicos y una inversión todavía imposible de precisar.