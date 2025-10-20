Así se burlaron de Javier Milei en la CNN tras la ayuda de Estados Unidos: "Wolverine de bajo presupuesto"
Se trata del ciclo "Have I Got News for You" que, además de calificar como un "dictador" al Presidente, se rieron de su presentación en el Movistar Arena.
El Banco Central de Argentina (BCRA) formalizó hoy un acuerdo de swap de divisas por $20.000 millones con el gobierno de Estados Unidos. Esta operación tiene como meta fundamental reforzar las reservas, buscando así la estabilidad de precios y un camino hacia el crecimiento económico sostenido.
Lo cierto es que, en el país del norte, no fue muy bien vista la ayuda a la Argentina, teniendo en cuenta la inestabilidad económica del país y quién es actualmente el presidente. De hecho, el programa "Have I Got News for You" de la CNN lanzó fuertes críticas a la decisión de Donald Trump y se burló ferozmente del primer mandatario argentino y su ridículo show en el Movistar Arena de Villa Crespo.
"Una razón por la cual enviar USD$20.000 a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo", introdujo el conductor Roy Wood Jr., tras lo cual se transmitió un video del jefe de Estado cantando en el microestadio de la Ciudad de Buenos Aires de manera desaforada.
Luego, haciendo gala de un notable sarcasmo, una de las panelistas comentó: "Se ve responsable...".
En este sentido, otro de ellos agregó: "Escuchá, si no dejás que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer en algún momento. Es antes de que sean dictadores, o después...", indicó, provocando la risa de sus compañeros y del público presente.
"Ese es el presidente argentino, Javier Milei. Mirá al presidente. Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés... parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes", sumaron, mientras reían a carcajadas de lo que se supone que debería ser el hombre más importante y serio de nuestro país.
Más allá de las burlas y las ironías del ciclo que criticó la decisión de Donald Trump, fueron varios los sectores de Estados Unidos que vieron con recelo la ayuda a la Argentina.
