Así se burlaron de Javier Milei en la CNN tras la ayuda de Estados Unidos: "Wolverine de bajo presupuesto"

"Ese es el presidente argentino, Javier Milei. Mirá al presidente. Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés... parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes", sumaron, mientras reían a carcajadas de lo que se supone que debería ser el hombre más importante y serio de nuestro país.

cnn burla a milei

Más allá de las burlas y las ironías del ciclo que criticó la decisión de Donald Trump, fueron varios los sectores de Estados Unidos que vieron con recelo la ayuda a la Argentina.