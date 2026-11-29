El seguimiento de Feijóo y los preparativos del balcón

Alberto Núñez Feijóo siguió el desarrollo de la noche electoral desde su despacho en la sede del partido, acompañado por dirigentes de la conducción y referentes históricos del espacio como el expresidente Mariano Rajoy.

En paralelo, operarios terminaron de acondicionar el tradicional balcón del edificio —con el agregado de una pantalla gigante— ante la expectativa de una posible aparición pública del líder popular para hablarles a los militantes reunidos afuera.