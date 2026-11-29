Elecciones en España: cientos de simpatizantes del Partido Popular celebran en Madrid frente a su sede
Vecinos y militantes se concentraron en la puerta del edificio del PP con banderas y cánticos mientras Alberto Núñez Feijóo continúa siguiendo el escrutinio voto a voto.
Cientos de simpatizantes, afiliados y vecinos comenzaron a reunirse frente a la sede nacional del Partido Popular (PP) en Madrid para celebrar la ventaja del espacio en las elecciones generales y la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta junto a Vox.
A medida que avanzaba el recuento de votos en la noche del domingo tras una jornada de participación histórica, el clima de festejo fue ganando terreno en las inmediaciones del edificio.
Banderas, cánticos y clima de celebración en la calle
Desde el inicio del escrutinio, los asistentes ocuparon la calle frente a la sede con banderas del Partido Popular y de España, cánticos y consignas partidarias, a la espera de confirmar la sumatoria de escaños en el Congreso de los Diputados.
En los alrededores también se instalaron puestos callejeros con cotillón y bufandas vinculadas al candidato conservador, mientras la militancia celebraba el avance del bloque de derecha frente al retroceso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez.
Y con más del 90% de los votos escrutados el Partido Popular se impone con facilidad aunque tendrá que negociar con VOX para formar gobierno.
El seguimiento de Feijóo y los preparativos del balcón
Alberto Núñez Feijóo siguió el desarrollo de la noche electoral desde su despacho en la sede del partido, acompañado por dirigentes de la conducción y referentes históricos del espacio como el expresidente Mariano Rajoy.
En paralelo, operarios terminaron de acondicionar el tradicional balcón del edificio —con el agregado de una pantalla gigante— ante la expectativa de una posible aparición pública del líder popular para hablarles a los militantes reunidos afuera.
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