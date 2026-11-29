Récord histórico de participación en las elecciones generales de España: ya votó más del 68% del padrón
El dato oficial del Ministerio del Interior supera en 15 puntos al registro de 2023 y marca la cifra más alta para esa hora en toda la serie histórica.
La participación en las elecciones generales celebradas este domingo en España alcanzó el 68,15 % a las 18 hora local, lo que constituye un récord histórico y supera en 15,02 puntos porcentuales el registro de los comicios de 2023 a la misma hora, según informó el Ministerio del Interior y confirmó la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.
De acuerdo con los datos oficiales, acudieron a las urnas 24.294.880 electores, la marca más elevada en la serie histórica de elecciones generales españolas para ese corte horario.
El salto respecto de los comicios de 2023
En las elecciones del 23 de julio de 2023, a esa misma hora había sufragado el 53,13 % del electorado, equivalente a 18.671.607 ciudadanos, por lo que el incremento interelectoral supera los 5,6 millones de votantes en ese tramo de la jornada.
El registro actual también desplazó el máximo previo de la serie histórica, que correspondía a las elecciones generales de 1996, cuando la participación a esa hora había sido del 63,45 % en los comicios en los que el Partido Popular de José María Aznar se impuso al PSOE encabezado por Felipe González.
Los distritos con mayor concurrencia y el impacto político
Entre las jurisdicciones con mayores niveles de participación se destacaron Madrid, con el 72,69 %; Toledo, con el 70,87 %; y Ceuta, donde concurrió el 60,8 % del padrón.
La fuerte afluencia a las urnas mantiene abierta la expectativa sobre el desenlace electoral entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que, aunque históricamente una mayor concurrencia solía favorecer al socialismo, el impacto de esta movilización en el resultado final se presenta incierto.
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