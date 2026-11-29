La participación en las elecciones generales celebradas este domingo en España alcanzó el 68,15 % a las 18 hora local, lo que constituye un récord histórico y supera en 15,02 puntos porcentuales el registro de los comicios de 2023 a la misma hora, según informó el Ministerio del Interior y confirmó la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.