Explosión en Rockstar North generó alarma, pero no hubo heridos: investigan qué pasó
Una detonación sacudió las oficinas del estudio responsable de GTA VI en Escocia y encendió la preocupación sobre el desarrollo del esperado videojuego.
Un episodio inesperado generó preocupación en la industria del videojuego y entre millones de fanáticos: una explosión se produjo en las oficinas de Rockstar North, el estudio escocés responsable del desarrollo de GTA VI. El hecho ocurrió en Edimburgo y motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales.
Según informaron medios locales y portales especializados como Eurogamer, la policía y el Departamento de Bomberos y Rescate de Escocia acudieron rápidamente al lugar tras recibir reportes de una detonación en el edificio. Las instalaciones fueron acordonadas de manera preventiva mientras se realizaban las primeras tareas de inspección y seguridad. En total, se movilizaron varios equipos especializados que permanecieron más de dos horas en el sitio.
Las primeras hipótesis, que aún deben ser confirmadas oficialmente, apuntan a una posible explosión de una caldera como origen del incidente. Por el momento, no se reportaron daños estructurales de gravedad ni riesgos adicionales para la zona, aunque las autoridades continúan investigando para determinar con precisión qué ocurrió.
Un dato clave que llevó tranquilidad tanto a los trabajadores como a la comunidad gamer es que el episodio se produjo fuera del horario laboral. En consecuencia, no había empleados dentro de las oficinas al momento de la explosión. De haber sucedido durante una jornada de trabajo, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves, según señalaron fuentes cercanas al operativo.
Hasta ahora, Rockstar North no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido, lo que alimentó la incertidumbre y las especulaciones en redes sociales. La falta de información directa por parte del estudio generó preguntas inevitables sobre si este incidente podría afectar el desarrollo de GTA VI, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años y clave para la compañía.
Qué va a pasar con el desarrollo del GTA VI
Por el momento, no existen indicios concretos de que el cronograma del videojuego se vea alterado. Sin embargo, algunos analistas del sector advierten que cualquier interrupción en las instalaciones podría derivar en demoras, especialmente en una etapa avanzada del desarrollo. Aun así, otros especialistas consideran que, al no haber daños humanos ni información sobre perjuicios técnicos relevantes, el impacto sería mínimo o nulo.
Desde la comunidad gamer, la reacción fue inmediata. Las redes se llenaron de mensajes de alivio por la ausencia de víctimas, pero también de preocupación por el futuro del proyecto. GTA VI es uno de los títulos más ambiciosos de Rockstar y cada novedad relacionada con su desarrollo genera una enorme repercusión a nivel mundial.
Por ahora, la prioridad de las autoridades es esclarecer las causas del incidente y garantizar la seguridad del edificio. En paralelo, se espera que Rockstar North emita algún tipo de comunicación oficial para llevar tranquilidad y confirmar si el hecho tendrá o no consecuencias en el desarrollo o lanzamiento del juego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario