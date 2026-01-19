Explosión en Rockstar North generó alarma, pero no hubo heridos: investigan qué pasó

rockstar north (1)

Qué va a pasar con el desarrollo del GTA VI

Por el momento, no existen indicios concretos de que el cronograma del videojuego se vea alterado. Sin embargo, algunos analistas del sector advierten que cualquier interrupción en las instalaciones podría derivar en demoras, especialmente en una etapa avanzada del desarrollo. Aun así, otros especialistas consideran que, al no haber daños humanos ni información sobre perjuicios técnicos relevantes, el impacto sería mínimo o nulo.

Desde la comunidad gamer, la reacción fue inmediata. Las redes se llenaron de mensajes de alivio por la ausencia de víctimas, pero también de preocupación por el futuro del proyecto. GTA VI es uno de los títulos más ambiciosos de Rockstar y cada novedad relacionada con su desarrollo genera una enorme repercusión a nivel mundial.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es esclarecer las causas del incidente y garantizar la seguridad del edificio. En paralelo, se espera que Rockstar North emita algún tipo de comunicación oficial para llevar tranquilidad y confirmar si el hecho tendrá o no consecuencias en el desarrollo o lanzamiento del juego.