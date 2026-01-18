Influencer argentino viajaba en el tren que descarriló en España y contó el horror: "Se movió todo"

El operativo de emergencia desplegado por las autoridades españolas fue de una escala inmensa debido a la cantidad de afectados. Las cifras oficiales son desgarradoras: se confirmaron al menos diez fallecimientos y más de cien heridos, de los cuales 25 se encuentran en estado de gravedad. Esta situación obligó a las autoridades de transporte a suspender por completo la circulación ferroviaria que conecta Madrid con ciudades clave como Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, una medida que se mantendrá vigente al menos durante todo este lunes.

Un testimonio en medio del caos

El relato de Merakio se ha convertido en una pieza clave para entender la dimensión humana de esta tragedia, una de las más graves que ha registrado el sistema ferroviario español en los últimos tiempos. Mientras los peritos trabajan para determinar las causas exactas que llevaron al descarrilamiento de las unidades de alta velocidad, los sobrevivientes intentan procesar el impacto emocional de un viaje que cambió sus vidas en segundos.

La investigación sigue su curso bajo una atmósfera de luto nacional, mientras los servicios de salud continúan trabajando intensamente en la recuperación de los sobrevivientes trasladados a distintos centros hospitalarios. El testimonio del argentino, directo desde el foco del conflicto, refleja el miedo y la incertidumbre que reinaron en las vías cordobesas durante esta mañana de domingo.