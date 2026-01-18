Influencer argentino viajaba en el tren que descarriló en España y contó el horror: "Se movió todo"
Merakio vive en Madrid y se encontraba justo en el tren que descarriló en Córdoba. Sin embargo, aseguró que él y su pareja están fuera de peligro.
Un domingo que debía ser de regreso habitual se convirtió en una jornada de caos y dolor en la provincia de Córdoba, al sur de España. Un gravísimo accidente ferroviario, que involucró a dos formaciones de alta velocidad, dejó un saldo trágico de víctimas fatales y centenares de heridos.
Entre los pasajeros que vivieron el horror en primera persona se encontraba Merakio, el reconocido influencer argentino radicado en Madrid, quien utilizó sus plataformas digitales para dar testimonio del siniestro mientras las tareas de rescate aún estaban en curso.
El creador de contenido se desplazaba en un servicio de la compañía Iryo que había partido desde Málaga con destino a la capital española. El accidente se produjo alrededor de las 6:40, cuando el tren se encontraba a escasos veinte minutos de arribar a la ciudad de Córdoba.
A través de sus redes sociales, Merakio llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que tanto él como su pareja, Vicky, resultaron ilesos, aunque el escenario que describió era desolador. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, relató en uno de sus primeros mensajes.
Momentos de tensión y evacuación masiva
La magnitud del evento quedó clara cuando el influencer detalló que no se trató de un hecho aislado, sino de una situación que afectó a dos formaciones simultáneamente. Según su descripción, el impacto generó una inestabilidad extrema dentro de los vagones, provocando pánico entre los viajeros. “Nos pasó otro tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de ambos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, explicó con crudeza sobre la colisión que derivó en una evacuación masiva hacia localidades cercanas.
El operativo de emergencia desplegado por las autoridades españolas fue de una escala inmensa debido a la cantidad de afectados. Las cifras oficiales son desgarradoras: se confirmaron al menos diez fallecimientos y más de cien heridos, de los cuales 25 se encuentran en estado de gravedad. Esta situación obligó a las autoridades de transporte a suspender por completo la circulación ferroviaria que conecta Madrid con ciudades clave como Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, una medida que se mantendrá vigente al menos durante todo este lunes.
Un testimonio en medio del caos
El relato de Merakio se ha convertido en una pieza clave para entender la dimensión humana de esta tragedia, una de las más graves que ha registrado el sistema ferroviario español en los últimos tiempos. Mientras los peritos trabajan para determinar las causas exactas que llevaron al descarrilamiento de las unidades de alta velocidad, los sobrevivientes intentan procesar el impacto emocional de un viaje que cambió sus vidas en segundos.
La investigación sigue su curso bajo una atmósfera de luto nacional, mientras los servicios de salud continúan trabajando intensamente en la recuperación de los sobrevivientes trasladados a distintos centros hospitalarios. El testimonio del argentino, directo desde el foco del conflicto, refleja el miedo y la incertidumbre que reinaron en las vías cordobesas durante esta mañana de domingo.
