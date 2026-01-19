La advertencia de Donald Trump a Noruega por no recibir el Premio Nobel: "Ya no tengo que pensar en la paz"
El presidente de Estados Unidos le envió una carta al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, en medio de la disputa por el dominio de Groenlandia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una dura carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, donde le expresó que ya no estaba “obligado a pensar únicamente en la paz” luego de que el Comité Nobel de ese país no le otorgara el Premio Nobel de la Paz.
“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz”, le escribió Trump a Jonas Gahr Støre. Aclaró que, si bien la paz “siempre será predominante”, ahora puede “pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.
Støre no solo confirmó el mensaje, sino que indicó que en repetidas oportunidades le había explicado a Trump que el premio es otorgado por el Comité del Nobel, un organismo independiente al gobierno.
El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado. La semana pasada, la líder de la oposición en Venezuela le regaló la medalla del galardón a Trump, algo que el presidente estadounidense calificó como “un maravilloso gesto de respeto mutuo”. Sin embargo, desde el Comité Nobel no estuvieron de acuerdo y aclararon que, si bien la medalla física puede regalarse a otra persona, el honor del premio es intransferible.
La pelea por Groenlandia
El mensaje de Trump llega luego sus amenazas con imponer un arancel adicional a los productos de varios países europeos - incluyendo Noruega y Finlandia - por su oposición al plan de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, otro miembro de la OTAN, a partir del 1 de febrero.
“Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también hubo otros barcos que desembarcaron allí”, dijo Trump en su mensaje a Støre.
Y sentenció: “He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos una paz completa y total. Control de Groenlandia”.
En concreto, Trump anunció el sábado que desde el 1 de febrero próximo impondrá aranceles del 10% a todos los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. A su vez, los mismo impuestos aumentarán al 25% desde el 1 de junio y se mantendrán hasta que los daneses cedan.
La declaración de Trump se produjo después de que varios miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, enviaran tropas y recursos diplomáticos a Groenlandia.
“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", escribió Trump en redes sociales. "Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", añadió.
También dijo que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", enfatizó.
Mientras tanto, miles de daneses salieron a las calles de Copenhague para protestar contra las acciones y declaraciones del presidente norteamericano.
