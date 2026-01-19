La advertencia de Donald Trump a Noruega por no recibir el Premio Nobel: "Ya no tengo que pensar en la paz"

“Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también hubo otros barcos que desembarcaron allí”, dijo Trump en su mensaje a Støre.

Y sentenció: “He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos una paz completa y total. Control de Groenlandia”.

nuuk groenlandia

En concreto, Trump anunció el sábado que desde el 1 de febrero próximo impondrá aranceles del 10% a todos los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. A su vez, los mismo impuestos aumentarán al 25% desde el 1 de junio y se mantendrán hasta que los daneses cedan.

La declaración de Trump se produjo después de que varios miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, enviaran tropas y recursos diplomáticos a Groenlandia.

“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", escribió Trump en redes sociales. "Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", añadió.

También dijo que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", enfatizó.

Mientras tanto, miles de daneses salieron a las calles de Copenhague para protestar contra las acciones y declaraciones del presidente norteamericano.