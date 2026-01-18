Revés para Donald Trump y María Corina Machado: el Comité Nobel aclaró que el premio es "intransferible"

Los estatutos de la Fundación Nobel tampoco establecen restricciones sobre el uso de la medalla, el diploma o el dinero recibido. Los laureados pueden conservarlos, regalarlos, donarlos o incluso venderlos, sin que eso afecte el reconocimiento oficial.

Como antecedentes, la Fundación recordó casos emblemáticos como el de Kofi Annan, cuyo Nobel fue donado por su viuda a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, o el de Dmitry Muratov, quien subastó su medalla por más de 100 millones de dólares para destinarlos a UNICEF en favor de niños refugiados ucranianos. También se mencionan otros ejemplos de donaciones, ventas y cesiones a lo largo de la historia del premio.

La medalla del Premio Nobel de la Paz fue diseñada en 1901 por el escultor Gustav Vigeland y está fabricada en oro de 18 quilates. Pesa 196 gramos, mide 6,6 centímetros de diámetro y lleva en su reverso la inscripción en latín "pro pace et fraternitate gentium", junto a una imagen que simboliza la fraternidad entre los pueblos.

Tras recibir la medalla, Donald Trump calificó el encuentro como un "gran honor" a través de su red social Truth Social. En su mensaje, agradeció el gesto de Machado y destacó su trayectoria, en el marco de lo que la dirigente venezolana definió como una muestra de gratitud del pueblo venezolano.