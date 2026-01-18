Revés para Donald Trump y María Corina Machado: el Comité Nobel aclaró que el premio es "intransferible"
Desde la organización del reconocido galardón dijo que la medalla, el diploma y el reconocimiento permanecen asociados de forma permanente al laureado original.
La Academia del Premio Nobel y el Comité Noruego del Nobel reiteraron que el reconocimiento no puede ser transferido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de manera simbólica. Según explicaron, tanto la medalla como el diploma y el monto económico del galardón permanecen asociados de forma permanente a la persona que fue distinguida oficialmente.
rrrrrDesde la institución remarcaron que, más allá del destino que puedan tener los objetos materiales vinculados al premio, el registro histórico y oficial del Nobel reconoce únicamente al laureado original como ganador. Incluso si la medalla o el diploma cambian de manos, esa situación no modifica la identidad del premiado ni la titularidad del reconocimiento.
La aclaración fue difundida luego de que la dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, entregara su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro realizado la semana pasada. El gesto fue presentado como un acto de acercamiento político y como un reconocimiento a lo que la política definió como el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad.
La Academia del Nobel subrayó que, una vez anunciado el ganador, el premio no puede compartirse ni transferirse, y que esa decisión es definitiva e irrevocable. También aclaró que el Comité Noruego no evalúa ni interviene en la actividad política o pública que los laureados desarrollen con posterioridad a la entrega del galardón.
En ese sentido, se explicó que el reconocimiento se otorga en función de los méritos y aportes realizados hasta el momento de la decisión, y que las acciones o declaraciones posteriores son responsabilidad exclusiva de cada premiado. Por ese motivo, el Comité evita pronunciarse sobre el uso político que los galardonados puedan hacer del premio.
Los estatutos de la Fundación Nobel tampoco establecen restricciones sobre el uso de la medalla, el diploma o el dinero recibido. Los laureados pueden conservarlos, regalarlos, donarlos o incluso venderlos, sin que eso afecte el reconocimiento oficial.
Como antecedentes, la Fundación recordó casos emblemáticos como el de Kofi Annan, cuyo Nobel fue donado por su viuda a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, o el de Dmitry Muratov, quien subastó su medalla por más de 100 millones de dólares para destinarlos a UNICEF en favor de niños refugiados ucranianos. También se mencionan otros ejemplos de donaciones, ventas y cesiones a lo largo de la historia del premio.
La medalla del Premio Nobel de la Paz fue diseñada en 1901 por el escultor Gustav Vigeland y está fabricada en oro de 18 quilates. Pesa 196 gramos, mide 6,6 centímetros de diámetro y lleva en su reverso la inscripción en latín "pro pace et fraternitate gentium", junto a una imagen que simboliza la fraternidad entre los pueblos.
Tras recibir la medalla, Donald Trump calificó el encuentro como un "gran honor" a través de su red social Truth Social. En su mensaje, agradeció el gesto de Machado y destacó su trayectoria, en el marco de lo que la dirigente venezolana definió como una muestra de gratitud del pueblo venezolano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario