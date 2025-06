Habló el sobreviviente del accidente de Air India: "Quisiera estar muerto"

Desde su casa familiar en Diu, donde intenta recomponerse acompañado por sus padres, su esposa y su hijo, Vishwash habló con el diario británico The Sun y revivió el momento que cambió su vida para siempre. “Es un milagro que haya sobrevivido. Estoy bien físicamente, pero me siento terrible por no haber podido salvar a Ajay”, expresó con una mezcla de culpa y desconsuelo. El relato es estremecedor y se vuelve todavía más trágico por un detalle que, hasta antes del vuelo, parecía insignificante: la distancia entre sus asientos.