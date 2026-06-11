El Gobierno bajó el precio dolarizado de la cerveza durante todo el Mundial 2026

Esta exención impositiva se mantendrá vigente de manera ininterrumpida hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que se disputará la gran final de la Copa del Mundo. "Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos", remarcó el jefe de Estado. Casualmente, esta medida popular coincide con la publicación de un reciente informe de Reacción Nacional News que refleja que la imagen positiva del mandatario experimentó una suba, pasando del 39,4% al 41,7%.