El Gobierno bajó el precio dolarizado de la cerveza durante todo el Mundial 2026
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una quita de impuestos temporal para que la cerveza sea un 20% más barata en este torneo.
Para acompañar a los fanáticos deportivos, el gobierno de Ecuador confirmó una medida que alegró enormemente a todos sus ciudadanos. El presidente Daniel Noboa anunció que se quitará temporalmente el impuesto a las bebidas de moderación, reduciendo en un veinte por ciento el precio oficial de la cerveza durante el Mundial 2026.
El beneficio para la cerveza durante el Mundial 2026
La sorpresiva decisión gubernamental fue comunicada destacando el espíritu futbolero del país frente al inminente campeonato internacional. "Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", aseguró Noboa ante la visible ovación y alegría de todos los pobladores presentes.
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Esta exención impositiva se mantendrá vigente de manera ininterrumpida hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que se disputará la gran final de la Copa del Mundo. "Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos", remarcó el jefe de Estado. Casualmente, esta medida popular coincide con la publicación de un reciente informe de Reacción Nacional News que refleja que la imagen positiva del mandatario experimentó una suba, pasando del 39,4% al 41,7%.
El combinado nacional buscará ser un gran protagonista en el evento. El esperado debut del seleccionado ecuatoriano será este domingo 14 de junio a las 18 horas, momento en el cual se enfrentará a su par de Costa de Marfil en el imponente estadio de Philadelphia.
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