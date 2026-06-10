Alerta por tornado y tormentas en Kansas: qué pasa con la Selección Argentina a horas del Mundial 2026

Alerta de tornado en Kansas, donde concentra la Selección Argentina

Bajo la denominación de "Tornado 303", el alerta meteorológico advierte sobre tormentas severas que afectarán inicialmente al norte del área metropolitana de Kansas y luego se desplazarán hacia centros urbanos clave como Independence, Liberty y Overland Park. El peligro acecha de cerca al búnker argentino:

Cercanía al peligro: El aviso abarca la localidad de Leavenworth, ubicada a tan solo media hora en auto del hotel donde concentra la Selección.

El pronóstico detallado: Aunque las probabilidades estadísticas de que se consolide un tornado varían entre un 2% y un 9%, las autoridades advirtieron que existe casi una certeza absoluta de que se registrarán vientos destructivos superiores a los 90 km/h, caída de granizo de gran tamaño y lluvias torrenciales que podrían generar inundaciones relámpago debido a los niveles extremos de humedad.

Este panorama confirma que el factor climático será un protagonista indeseado y recurrente durante toda la Copa del Mundo. En la noche del martes, un fuerte temporal azotó el Jordan-Hare Stadium de Alabama y, si bien el excelente sistema de drenaje permitió que el partido ante Islandia se disputara, la amenaza obligó a retrasar el cronograma.

La delegación argentina empieza a familiarizarse a la fuerza con el "Weather Delay", el riguroso protocolo de seguridad estadounidense que exige detener o postergar de inmediato cualquier evento deportivo por un mínimo de 30 minutos ante el menor indicio de actividad eléctrica en la zona.

El entrenamiento de recuperación, en suspenso

Dadas las estrictas normativas vigentes en suelo norteamericano respecto a la práctica deportiva al aire libre bajo amenaza eléctrica, la sesión pautada para las 18:00 se encuentra bajo evaluación estricta. Existe el riesgo inminente de que la práctica se posponga, se suspenda o deba trasladarse obligatoriamente a un predio techado.

El contratiempo altera los planes de un entrenamiento clave. Tras el desgaste físico ante Islandia, Scaloni tenía planificada una jornada de trabajos regenerativos para los titulares y un bloque de mayor intensidad para evaluar la evolución de los futbolistas que no sumaron minutos o arrastran molestias, entre ellos figuras centrales como Leandro Paredes, Julián Álvarez, Dibu Martínez y Nahuel Molina.