Impresionante incendio de tres edificios en Hong Kong dejó al menos cuatro muertos

Según ha informado el Departamento de Transporte de Hong Kong, se ha cerrado un tramo completo de la carretera Tai Po, una de las dos principales de Hong Kong, debido al incendio. Los autobuses están siendo desviados.

Un video en vivo desde la escena mostraba a los bomberos dirigiendo agua hacia las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.

La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

El Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad informó de cuatro muertes y tres personas heridas. La policía había informado anteriormente de ocho víctimas. Las causas de cómo comenzó el incendio no estaba clara de todavía.

Los medios hongkoneses dijeron que uno de los fallecidos era un bombero, pero eso no pudo ser confirmado de inmediato.

El incendio se reportó a media tarde y fue clasificado como de nivel 4, el segundo más grave, según el Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad.

La policía dijo que recibió múltiples informes de personas atrapadas en los edificios afectados.

Tai Po se encuentra en la parte norte de Hong Kong, en los Nuevos Territorios y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.