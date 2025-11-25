Alerta meteorológica por calor extremo, lluvias y tormentas para seis provincias: cuándo se larga

El viernes de esta semana se pronosticaron tormentas y lluvias en el centro y oeste del país, cada vez más fuertes, y para el sábado el clima ya sería un muestrario de humedad, calor, vientos e inestabilidad.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas máximas de 31 grados para el miércoles y 32 para el jueves, y un tiempo inestable hasta llegar a las lluvias del sábado por la madrugada que se extenderán durante toda esa jornada y llevarán las marcas hasta 21o.