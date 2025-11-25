Alerta meteorológica por calor extremo, lluvias y tormentas para seis provincias: cuándo se larga
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para esta semana temperaturas con picos de 40 grados para localidades en La Rioja, La Pampa y Río Negro.
Todavía no es verano y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya tiene alertas por calor para repartir por todo el país: esta semana al menos seis provincias podrían experimentar temperaturas de hasta 40 grados, con sus posteriores lluvias y tormentas.
A partir de este martes habrá 48 horas de temperaturas de entre 35 y 40 grados en provincias del norte y oeste del país, y se vivirán jornadas con calor sofocante seguido por chaparrones y tormentas aisladas hasta llegar al fin de semana, explicó Christian Garavaglia, experto de Meteored Argentina.
En el caso de las provincias del este y noreste del país, puede que las temperaturas sean más moderadas esta semana, pero las tormentas llegarán de todos modos gracias a una combinación de aire muy cálido e inestabilidad.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la formación de tormentas aisladas en todo el sector precordillerano a partir de este martes por la tarde, que podrían extenderse hacia el piedemonte y la llanura de Mendoza y San Juan al caer la noche.
Hay aviso por tormentas aisladas en Mendoza, San Luis, las sierras de Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, según Garavaglia, y recién para el jueves se espera el ingreso de un sistema de altas presiones desde la Patagonia que favorecerá la rotación del viento al este en la franja central del país, lo que bajaría las temperaturas.
El viernes de esta semana se pronosticaron tormentas y lluvias en el centro y oeste del país, cada vez más fuertes, y para el sábado el clima ya sería un muestrario de humedad, calor, vientos e inestabilidad.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas máximas de 31 grados para el miércoles y 32 para el jueves, y un tiempo inestable hasta llegar a las lluvias del sábado por la madrugada que se extenderán durante toda esa jornada y llevarán las marcas hasta 21o.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario