Salió a la luz un secreto de Martín Demichelis durante los primeros meses de relación con Evangelina Anderson
El exjugador comenzó su historia con la modelo en 2007 y, pese a la reciente ruptura, se conoció un detalle sobre las primeras etapas del vínculo que lo pone en jaque.
En medio del creciente conflicto por el millonario divorcio que enfrentará a Martín Demichelis y Evangelina Anderson, una vieja versión sobre el pasado sentimental del exfutbolista volvió a tomar fuerza y a instalarse en la agenda mediática.
Tras la publicación de la participante de MasterChef Celebrity (Telefe), quien compartió en redes una foto con sus abogados Fernando Burlando y Jésica Brigandi, en A la Tarde (América TV) analizaron en detalle cómo podría darse la división de bienes y cuál sería la cifra en disputa después de 18 años de relación.
Sin embargo, mientras los panelistas discutían sobre acuerdos legales y patrimonio, reapareció un rumor que apunta a los inicios del vínculo entre Demichelis y la modelo. Según trascendió, el exdefensor habría mantenido un vínculo paralelo con una joven de Justiniano Posse, Córdoba, al mismo tiempo que comenzaba su relación con Evangelina.
"Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse", lanzó Nadia Epstein en el ciclo, destapando nuevamente una versión conocida en el pueblo natal del ex River.
La panelista también detalló un episodio que, según ella, ocurrió durante los primeros meses del romance en 2007: "La primera navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita". Frente a esa afirmación, Daniel Fava intervino para defenderlo: "Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión".
