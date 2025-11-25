Se afianza la fecha de regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuántos días habrá tormentas fuertes

Cuándo regresan las lluvias y tormentas al AMBA

El SMN espera que el buen clima siga el viernes, aunque con un leve descenso térmico. La jornada tendría cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, con una mínima de 21 y una máxima de 27.

Para el organismo nacional, la fecha de regreso de las precipitaciones será el sábado, con mal tiempo durante toda la jornada: lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con marcas de entre 17 y 21 grados.

meteored (7)

El sitio especializado Metereod ratifica el pronóstico de lluvias y tormentas para el sábado, aunque mantiene las 30% de precipitaciones leves para el viernes; al tiempo que prevé todavía mal clima para el domingo.

En cuanto al sábado, este portal meteorológico espera lluvias desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas, con tormentas entre las 12 y las 18 horas.