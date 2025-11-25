Se afianza la fecha de regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuántos días habrá tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional y el portal Meteored mantienen sus pronósticos de lluvias y tormentas en el AMBA para los próximos días.
La mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó con buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso, a la espera de marcas de 30 grados, pero con la fecha de regreso de las lluvias y tormentas afianzándose, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el martes transcurrió con cielo algo nublado y temperaturas que rondaron entre 16 grados de mínima y 29 de máxima, tendencia que parece repetirse durante algunos días más.
Es así que el miércoles se presentaría todavía con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto con temperaturas de entre 19 y 31 grados.
El jueves se mantendrían las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche, y acompañado de marcas de entre 21 y 32 grados, en la que sería la jornada más calurosa de la semana.
Cuándo regresan las lluvias y tormentas al AMBA
El SMN espera que el buen clima siga el viernes, aunque con un leve descenso térmico. La jornada tendría cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, con una mínima de 21 y una máxima de 27.
Para el organismo nacional, la fecha de regreso de las precipitaciones será el sábado, con mal tiempo durante toda la jornada: lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con marcas de entre 17 y 21 grados.
El sitio especializado Metereod ratifica el pronóstico de lluvias y tormentas para el sábado, aunque mantiene las 30% de precipitaciones leves para el viernes; al tiempo que prevé todavía mal clima para el domingo.
En cuanto al sábado, este portal meteorológico espera lluvias desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas, con tormentas entre las 12 y las 18 horas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario