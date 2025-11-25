MinutoUno

Se afianza la fecha de regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuántos días habrá tormentas fuertes

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional y el portal Meteored mantienen sus pronósticos de lluvias y tormentas en el AMBA para los próximos días.

Lluvias en la zona del AMBA.

La mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó con buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso, a la espera de marcas de 30 grados, pero con la fecha de regreso de las lluvias y tormentas afianzándose, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el martes transcurrió con cielo algo nublado y temperaturas que rondaron entre 16 grados de mínima y 29 de máxima, tendencia que parece repetirse durante algunos días más.

Es así que el miércoles se presentaría todavía con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto con temperaturas de entre 19 y 31 grados.

El jueves se mantendrían las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche, y acompañado de marcas de entre 21 y 32 grados, en la que sería la jornada más calurosa de la semana.

smn (10)

Cuándo regresan las lluvias y tormentas al AMBA

El SMN espera que el buen clima siga el viernes, aunque con un leve descenso térmico. La jornada tendría cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, con una mínima de 21 y una máxima de 27.

Para el organismo nacional, la fecha de regreso de las precipitaciones será el sábado, con mal tiempo durante toda la jornada: lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con marcas de entre 17 y 21 grados.

meteored (7)

El sitio especializado Metereod ratifica el pronóstico de lluvias y tormentas para el sábado, aunque mantiene las 30% de precipitaciones leves para el viernes; al tiempo que prevé todavía mal clima para el domingo.

En cuanto al sábado, este portal meteorológico espera lluvias desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas, con tormentas entre las 12 y las 18 horas.

