La drástica decisión de Stefano Di Carlo con el plantel de River tras la eliminación

Con este nuevo paradigma, River no solo busca alinear la remuneración al éxito deportivo, sino que, según diversos reportes, también se buscaría reducir la cantidad total de dinero desembolsado por cada incorporación, enfocando el gasto en puestos puntuales y estratégicos.

Di Carlo, además, anunció una reducción del 7,5% al 5% el porcentaje destinado a los agentes de los futbolistas, de cara a las negociaciones del mercado de pases.

“El esquema de 7.5% funcionó en las anteriores comisiones directivas. Antes no había un tope que ordenara ni regulara. Hoy, 12 años después, consideramos que había que bajar al 5% el porcentaje de comisiones para representantes, este será ahora el tope máximo. Se buscó mejorar las condiciones para el club”, explicó. el presidente.