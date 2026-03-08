Irán tiene nuevo líder y Donald Trump lanzó una dura advertencia

Mojtaba Khamenei, uno de los nombres que suenan para la sucesión

En medio de las especulaciones sobre el futuro liderazgo del país, la agencia oficial Mehr confirmó que Mojtaba Khamenei se encuentra con vida y continúa involucrado en asuntos relevantes del Estado iraní.

El segundo hijo de Ali Khamenei fue descrito por fuentes oficiales como en "plena salud", luego de que circularan versiones sobre su muerte en medio de la escalada bélica en la región.

Aunque no ocupa cargos formales dentro del gobierno, es considerado desde hace años una figura influyente dentro del sistema político iraní. Analistas señalan que mantiene vínculos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con el Basij, dos de las estructuras más poderosas del aparato estatal.

Su cercanía al núcleo de poder lo convirtió en uno de los nombres mencionados con frecuencia en las hipótesis de sucesión del liderazgo iraní, aunque su eventual designación también enfrenta resistencias dentro del propio sistema religioso.

La tradición clerical chiita rechaza la lógica dinástica, especialmente en un régimen que surgió tras la Revolución Islámica de Irán de 1979, que derrocó a la monarquía del país.

Además, Mojtaba no cuenta con el rango religioso más alto dentro de la jerarquía clerical ni ocupa un cargo institucional que respalde directamente una candidatura al máximo liderazgo.

En el plano internacional, también arrastra antecedentes: en 2019 fue sancionado por Estados Unidos como parte de las medidas adoptadas por Washington contra figuras del entorno cercano al líder supremo iraní.

mojtaba-khamenei Mojtaba Khamenei, posible nuevo líder supremo de Irán.

Donald Trump redobló la apuesta y desafió al nuevo líder supremo de Irán

En una entrevista que brindó a la cadena ABC News, el mandatario estadounidense se refirió a la transición de poder en la república islámica: "Si no cuenta con nuestra aprobación, su permanencia será muy breve", sostuvo, en referencia al dirigente designado por la Asamblea de Expertos de Irán.

La advertencia llega en un momento de extrema fragilidad política para Irán, que atraviesa una transición tras la muerte de Khamenei durante un ataque aéreo atribuido a una operación conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. La figura del líder supremo es el eje del sistema político iraní y concentra la máxima autoridad religiosa y estatal.

Aun así, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de aceptar a un sucesor vinculado al establishment clerical iraní, siempre que cumpla con ciertas condiciones: "Podría ser alguien del régimen de los ayatolás, pero tiene que ser un buen líder", señaló, al mismo tiempo que defendió la ofensiva militar y acusó a Irán de intentar expandir su influencia para dominar toda la región.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. En declaraciones al programa Meet the Press de la cadena NBC, el canciller iraní, Abbas Aragchi, rechazó cualquier intento de injerencia externa en el proceso de sucesión y aseguró que la identidad del próximo líder supremo aún no fue revelada.