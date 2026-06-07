Un tiroteo en Kansas pone en alerta a la Selección Argentina: hay 9 heridos

Caos en la madrugada y decenas de disparos Kansas, ciudad que hospeda a la Selección Argentina

Al arribar al lugar del incidente, los efectivos policiales se toparon con un escenario de absoluto desborde y una multitud que intentaba escapar a las corridas.

Las víctimas: En el sitio se hallaron inicialmente a tres mujeres con heridas de bala. Posteriormente se constató que otros seis adultos también habían sido alcanzados por los proyectiles, elevando la cifra a nueve heridos. Todos fueron trasladados a centros médicos de la región y se encuentran fuera de peligro .

Balacera infernal: Medios periodísticos de la zona informaron que en el sector se llegaron a escuchar unos 65 disparos, lo que da cuenta de la magnitud del enfrentamiento.

El violento suceso impactó de lleno en las viviendas linderas de la calle Troost. Los residentes relataron escenas de terror al verse sorprendidos por las balas en el interior de sus hogares mientras dormían.

"Nos despertamos y encontramos un agujero de bala en una ventana de nuestra casa y el casquillo en el piso", relató Kate Fowler, una vecina afectada por el tiroteo, en diálogo con el portal local KansasCity.com.

La policía de Kansas City mantiene abierta la investigación para determinar las causas que originaron la balacera e identificar a los tiradores, bajo un fuerte despliegue de seguridad en una ciudad que ya respira el clima de la cita mundialista.