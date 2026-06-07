Provincia dio las cifras oficiales del adiós a Indio Solari y confirmó que se extenderá "lo que sea necesario"

Las cifras oficiales del adiós a Indio Solari

Alonso le puso números concretos a la histórica marea humana que desborda las calles de Avellaneda y que ya se extiende hasta la Capital Federal:

Ritmo de ingresos: "Pasan 15 mil personas por hora en la capilla ardiente" , precisó el ministro, duplicando las estimaciones que se barajaban en las primeras horas de la tarde.

Total de asistentes: Al momento de la entrevista, el funcionario confirmó que "200 mil personas ya pasaron a despedirlo" de manera directa frente al féretro, sin contar a la enorme multitud que permanece en las inmediaciones del polideportivo.

Despliegue sanitario y de control: "Tenemos muchísima gente, promotores de salud, bomberos, que están haciendo un trabajo impresionante", detalló sobre el personal abocado a la asistencia.

"Hay muchísima gente, es una celebración que la estamos llevando adelante con mucha responsabilidad, con mucho orgullo y cuidando a la gente de Avellaneda. Teníamos la obligación con nuestro pueblo de generar esto", manifestó Alonso.

Sin hora de cierre: "Va a durar lo que sea necesario"

Una de las mayores certezas que dejó el ministro de Seguridad estuvo ligada a la duración del funeral maratónico. Alonso ratificó que el esquema logístico está diseñado para absorber la demanda de las filas de más de 90 cuadras y que el final de la jornada dependerá exclusivamente del entorno del músico.

"Esto va a durar lo que sea necesario para que la gente se pueda despedir. Esto está organizado para que funcione como un continuo. No tenemos forma de saber qué va a hacer la comunidad ricotera", admitió, al tiempo que aclaró de forma tajante respecto al horario de finalización: "La decisión es de la familia".

Despedida de Indio Solari con comportamiento ejemplar y sin incidentes

Tras los momentos de tensión vividos el viernes en Parque Leloir ante la falta de un espacio oficial, el ministro elogió el clima de respeto y mística que se respira en Villa Domínico, donde la fila se transformó en una procesión musical.

"Es muy interesante ver cómo los admiradores llegan con el clima de escuchar las canciones. Le pedimos a la gente que sea paciente, que lleva tiempo y es parte de la despedida, y que se cuiden unos a otros. No hay incidentes, y es para destacar. El comportamiento de todos fue muy bueno", concluyó Alonso, llevando tranquilidad a toda la comunidad.