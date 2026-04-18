Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz: "Control estricto"

Añadió que Teherán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero que esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó de reiterado incumplimiento por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó Zolfagari.

Durante la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense sigue vigente y denunció “afirmaciones falsas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, expresó Qalibaf, quien lideró la delegación iraní en las recientes conversaciones con EEUU en Islamabad.

Qalibaf indicó también que el tránsito por el estrecho se realizará según “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

Ell líder supremo de Irán aseguró que su ejército está "preparado para derrotar" a EE.UU.

En medio de la escalada en Medio Oriente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su ejército está "preparado para derrotar" a Estados Unidos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el ayatolá afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".