Estados Unidos e Irán habrían logrado un acuerdo tentativo para extender la tregua en Medio Oriente

Mientras tanto, la sola mención de un memorándum de entendimiento logró una baja en los precios del petróleo, una respuesta clara del mercado tras varios meses de bloqueos selectivos de Irán sobre el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita el 20% del crudo del mundo.

Tregua sin paz

El Comando Central de los Estados Unidos consideró este jueves que la decisión de Irán de lanzar misiles contra Kuwait el miércoles a la noche fue una "flagrante violación del alto el fuego".

misiles iranies

A su vez, el Gobierno de Teherán aseguró que el ataque a una base militar estadounidense en Kuwait fue en respuesta a agresiones perpetradas la semana pasada.

Es que la paz resultó endeble en el Golfo Pérsico a lo largo de la escalada de violencia impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

Por eso el Comando Central de los Estados Unidos confirmó que sus fuerzas derribaron cinco drones de Irán e impactaron una estación de control en la ciudad de Bandar Abbas antes de que saliera el sexto aparato.

"Estas acciones fueron medidas, puramente defensivas y con el objeto de mantener la tregua", reportó un funcionario estadounidense que pidió mantener el anonimato.

Mientras tanto, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que la Guardia Revolucionaria de Irán reconoció el ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas e inició una represalia contra la base aérea que lanzó el asalto, sin especificar si el ataque mencionado había tenido como objetivo a Kuwait.