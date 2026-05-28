Estados Unidos e Irán habrían logrado un acuerdo tentativo para extender la tregua en Medio Oriente
Después de tres meses de agresiones iniciadas por Washington, la comitiva estadounidense y la iraní habrían encontrado puntos en común para negociar la paz.
Aunque los ataques no cesaron en toda la semana, las comitivas de los Estados Unidos e Irán habrían alcanzado este jueves un principio de entendimiento para extender por 60 días la tregua en el territorio de los países del Golfo Pérsico.
El este del Mediterráneo se vio convulsionado el 28 de febrero de este año con el ataque inicial de los Estados Unidos sobre Teherán, capital de Irán, lo que dio lugar a una pulseada entre ambos países en la cual interviene también Israel (con ataques al Líbano, entre otros) y en la que los países del Golfo Pérsico se convirtieron en blancos de Irán por tener bases estadounidenses en sus territorios.
Después de tres meses de conflicto, y con ataques recientes de Irán sobre bases militares estadounidenses en Kuwait, las comitivas de Estados Unidos e Irán llegaron a un memorándum de acuerdo.
Según informó la agencia Reuters, sólo falta la firma de Donald Trump para hacerlo efectivo, pero el presidente de los Estados Unidos afirmó el miércoles de esta semana que aún no está "satisfecho" con los términos del acuerdo, y que no piensa aligerar las sanciones económicas y armamentistas contra Irán, que es uno de los puntos que reclama Teherán.
Mientras tanto, la sola mención de un memorándum de entendimiento logró una baja en los precios del petróleo, una respuesta clara del mercado tras varios meses de bloqueos selectivos de Irán sobre el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita el 20% del crudo del mundo.
Tregua sin paz
El Comando Central de los Estados Unidos consideró este jueves que la decisión de Irán de lanzar misiles contra Kuwait el miércoles a la noche fue una "flagrante violación del alto el fuego".
A su vez, el Gobierno de Teherán aseguró que el ataque a una base militar estadounidense en Kuwait fue en respuesta a agresiones perpetradas la semana pasada.
Es que la paz resultó endeble en el Golfo Pérsico a lo largo de la escalada de violencia impulsada por el Gobierno de Donald Trump.
Por eso el Comando Central de los Estados Unidos confirmó que sus fuerzas derribaron cinco drones de Irán e impactaron una estación de control en la ciudad de Bandar Abbas antes de que saliera el sexto aparato.
"Estas acciones fueron medidas, puramente defensivas y con el objeto de mantener la tregua", reportó un funcionario estadounidense que pidió mantener el anonimato.
Mientras tanto, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que la Guardia Revolucionaria de Irán reconoció el ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas e inició una represalia contra la base aérea que lanzó el asalto, sin especificar si el ataque mencionado había tenido como objetivo a Kuwait.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario