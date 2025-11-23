Jair Bolsonaro confirmó en un video que intentó romper la tobillera electrónica "por curiosidad"

Bolsonaro tobillera

La admisión ya fue incorporada al expediente y podría agravar su situación judicial, en un contexto donde Jair Bolsonaro enfrenta múltiples causas por desobediencia y obstrucción a órdenes del Poder Judicial. El intento de manipulación del dispositivo será evaluado como posible violación de las condiciones de su monitoreo electrónico.

Prisión preventiva también para uno de sus colaboradores

El Supremo también ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, aliado de Bolsonaro, también por riesgo de fuga. Se sospecha que en septiembre, el colaborador de Bolsonaro habría pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Sobre Ramagem pesa una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.