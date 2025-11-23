Jair Bolsonaro confirmó en un video que intentó romper la tobillera electrónica "por curiosidad"
En el operativo de detención, el exmandatario brasileño admitió haber aplicado un soldador para derretir la tapa del dispositivo de monitoreo electrónico.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó nuevamente en el centro de la polémica tras reconocer ante una agente policial que intentó violentar su tobillera electrónica, dispositivo que tiene colocado por orden judicial, motivo por el que quedó fue detenido y perdió la prisión domiciliaria.
Según se puede ver en el video difundido, la agente, mientras revisa el dispositivo, identificado como 85916-5 y que estaba notablemente violentado, le pregunta qué había usado para quemarlo, a lo que el líder de ultraderecha brasileño le dice: "Usé una plancha caliente. Fue por curiosidad".
Ante la duda sobre el tipo de herramienta, la oficial repreguntó si se trataba de una plancha de ropa, a lo que él aclara: "No. Un soldador, para soldar".
La agente también quiso confirmar si su intención había sido romper la tobillera, algo que Jair Bolsonaro rechazó: "No, no, eso no. No rompí la pulsera".
Por último, le consultó a qué hora había comenzado a manipular el dispositivo, a lo que respondió: "A última hora de la tarde".
La admisión ya fue incorporada al expediente y podría agravar su situación judicial, en un contexto donde Jair Bolsonaro enfrenta múltiples causas por desobediencia y obstrucción a órdenes del Poder Judicial. El intento de manipulación del dispositivo será evaluado como posible violación de las condiciones de su monitoreo electrónico.
Prisión preventiva también para uno de sus colaboradores
El Supremo también ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, aliado de Bolsonaro, también por riesgo de fuga. Se sospecha que en septiembre, el colaborador de Bolsonaro habría pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.
Sobre Ramagem pesa una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.
