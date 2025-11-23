Hallaron sin vida a la jubilada de 80 años que estaba desaparecida en Chubut
Eva García había sido vista por última vez el domingo 16, cuando salió de su casa durante el intenso temporal de viento que azotó Puerto Madryn, y creen que se desorientó. Aún no se confirmaron las causas del fallecimiento.
El cuerpo fue hallado este sábado por la tarde tras intensos rastrillajes en la zona sur de la ciudad. Las primeras pericias estuvieron a cargo de la Policía Científica y, según trascendió, no había indicios de criminalidad. La principal hipótesis es que la mujer se perdió y falleció por causas que se desconocen.
La denuncia fue radicada por uno de los hijos de la mujer, quien llegó a la vivienda de la mujer después de trabajar y se dio cuenta de que todo permanecía igual que el día anterior. La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn activó el operativo, que en un primer momento se centró en los alrededores.
"Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer", había indicado Pablo Salinas, amigo de la familia, en diálogo con Canal 12 web.
